"Россияне планировали масштабные боевые действия"

- Мы являемся свидетелями игры кота и мыши. Даже мышонка. Россия сейчас играет Зеленского, - говорит 15 августа дипломат 53-летний Роман Безсмертный в интервью изданию Би-Би-Си Украина.

6 августа под Павлополем в Донецкой области во время обстрела оккупантов погибли четверо украинских военных. После этого Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину и предложил как можно быстрее созвать переговоры Нормандской четверки - между лидерами Украины, Германии, Франции и России.

8 августа представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Роман Безсмертный заявил: из-за гибели военных следует прекратить работу в Минске, пока не соберется Нормандская четверка. 13 августа Зеленский вывел Безсмертного из переговоров.

С 21 июля на Донбассе должно было действовать перемирие.

- Атаку 6 августа разработал Кремль, чтобы ударить по самому Зеленскому. Но он этого не понял. А мое увольнение показало, что он в принципе не понимает, что произошло, - считает Роман Безсмертный.

- 6 августа в 10:20 произошел обстрел в районе Павлополя. Погибли четыре морпеха. Уже через 3 часа Дейнего и Кобцева переходят из оккупированной территории в районе Станицы Луганской (после ссоры с руководителем местной райгосадминистрации так называемые министр иностранных дел и омбудсмен ЛНР вернулись на неконтролируемую Киевом территорию. СБУ заявила, что не задерживала их, чтобы избежать обвинений Украины в срыве Минских договоренностей. - ГПУ). Позже главарь ДНР Пушилин делает заявление о том, что украинские военные обстреливают школу в Горловке. Ее показывают российские СМИ. Это все взаимосвязанные шаги. Если бы украинская сторона отреагировала так, как рассчитывали россияне, начались бы широкомасштабные боевые действия. Это была катастрофа курса Зеленского в мирном процессе. Его спас случай - к военным в районе Станицы Луганской не дошла информация о гибели четырех парней. Иначе из этих Дейнеги и Кобцевой сделали там решето.

В эти часы я был в Совете нацбезопасности и обороны. Зашел к секретарю Александру Данилюку. Он пришел от президента, где обсуждались эти события. На нем не было лица. Мы поговорили 30 минут, и я понял, что дальше говорить нет смысла. Он меня не слышит. Надо было немедленно созвать представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Трехстороннюю контактную группу и заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут виновных. И перекрыть контрольно-пропускные пункты на Донбассе. На них - тысячи людей. И неизвестно, где еще может произойти нападение. Перекрыть коммуникации, так как ударят по газопроводам и водопроводам. Но в результате мы получили звонок Зеленского Путину.

А надо было открыть огонь. Не только по тем, кто стрелял, а по заранее пристрелянным объектам, которые противника серьезно поражают. Дальше - заявить о выходе из Минска. Это был очень трагический повод, чтобы аргументировать необходимость скорейшего созыва Нормандской четверки. Сегодня я не понимаю, что является механизмом, который мотивирует стороны к этому.

- Команда Зеленского использует логику маленьких уступок ради большого компромисса, - говорит политолог 54-летний Владимир Цыбулько.

- Безсмертного уволили, потому что Банковая ведет политику умиротворения. А он предлагал поймать Москву на противоходе. Широко мобилизовать общественное мнение и вернуть тему оккупации в масс-медиа.