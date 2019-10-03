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пятница, 04 октября 2019 06:21

"Россияне будут уничтожать Парламентскую ассамблею Совета Европы"

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— Полностью поддерживаю то, что Россия осталась в Совете Европы. Она фундаментально европейская, а ее народ максимально близок европейскому гуманизму, — говорит президент Франции 41-летний Эммануэль Макрон на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 1 октября.

— Без российской делегации мы бы допустили риски. Тогда бы граждане РФ остались без возможности обращаться в Европейский суд по правам человека. Возвращение РФ позволит решить немало конфликтных вопросов. В частности, в Приднестровье, на Кавказе, в Грузии и в Украине, — добавил он.

25 июня ПАСЕ вернула России полномочия в организации. В апреле 2014‑го из-за аннексии Крыма ее делегацию лишили права голосовать. Три года она не платила членский взнос. Задолжала почти 75 млн евро.

Обновленная после парламентских выборов украинская делегация 23 сентября объявила, что не будет принимать участие в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения России. Делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии тоже не принимали участия в открытии сессии. Вместе с Украиной создали в ассамблее группу "Балтик+".

"Будем продолжать осуждать оккупацию Россией Крыма, Восточной части Украины, Грузии и Молдовы", — написала в "Фейсбуке" глава украинской делегации 28-летняя Елизавета Ясько.

— Возвращение РФ означало моральную капитуляцию Совета Европы. Украинская сторона совершила демарш в знак протеста. Действует последовательно. Продолжает линию, которую предшественники начали летом, — говорит эксперт по международным вопросам Владимир Горбач, 49 лет.

— Важно, что действия Украины скоординированы с партнерами. Группа "Балтик+" — это проявление международной солидарности. Это существенно усиливает нашу позицию, делает наши заявления эффективными. Часто проукраинские убеждения разделяют депутаты от Польши. Стоит привлекать на свою сторону тех, кто голосовал против возвращения РФ или хотя бы не поддерживал это решение. Прежде всего надо обратить внимание на Северную Европу и постсоветское пространство. В каждой делегации можно найти союзника и единомышленника.

Мировое право размывают действия Кремля. Ассамблея теряет свою важность. Вернула РФ и показала свое бессилие и эрозию собственного статуса. Россияне будут уничтожать авторитет ПАСЕ изнутри. Выберут Украину и ее союзников своей мишенью и будут разрушать здравый смысл, издеваясь и дискредитируя наши позиции на международной арене.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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