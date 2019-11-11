Россия воюет с новой Украиной за возвращение старой

Каждый украинец успел пожить в двух Украинах. Одна существовала с 1991 года по 2014-й, вторая — последние пять лет.

Первая Украина оставалась российской колонией. Для большинства обретение независимости было не так ценностью, как данностью. Правом не кормить республики Центральной Азии. Иначе Украина не застряла бы в буферной зоне России на следующие 23 года. На каждых президентских выборах во втором туре не выбирала бы между "независимостью" и "империей".

Лихолетье закончилось в 2014 году. В момент, когда Россия решила, что ей не нужна полулояльность бывшей колонии. Кремль хотел поставить точку в украинском вопросе. Но добился обратного. Вторжение и оккупация стали ударом дефибриллятора. Страна начала проводить ревизию самой себя. Передоговариваться об исторической памяти. Сама того не желая, Москва запустила движение, на которое Киев никак не решался. Теперь Кремль отчаянно пытается исправить ошибку.

Все споры об украинских приоритетах - это споры о норме. Те, кто считает нормой старую Украину, — говорят о территории. Кто считает нормой новую Украину — о суверенитете.

Хотите территории? Соглашайтесь с российскими условиями. Отказывайтесь от независимости. Возобновляйте споры о количестве языков и национальной памяти.

Хотите суверенитета? Готовьтесь к долгому противостоянию, боевым действиям, тяжелым реформам. Изменение правил игры не бывает легким. Реальную независимость не дарят, а завоевывают.

Апеллировать к территориям удобно. Нет нужды признаваться в собственной ностальгии по прошлому. Нет смысла расписываться в нежелании принимать новую Украину. Все это можно изящно камуфлировать разговорами о необходимости мира. Такой подход выглядит этически выверенным. Защищает от обвинений в сепаратизме. Позволяет называть несогласных — радикалами и ястребами. "Плохой мир лучше хорошей ссоры". "Лишь бы не было войны".

Проблема в том, что война уже идет. Линия фронта — одно из ее проявлений. Если отменить окопы — это только облегчит ее ведение для империи, которая намерена и дальше воевать с новой Украиной за возвращение старой. И для всех, кто с появлением новой Украины никак не может смириться.