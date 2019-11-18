Россия вернула захваченные корабли

Артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" 18 ноября прибыли в Одессу. Россияне удерживали их 358 дней.

Суда захватили в прошлом году 25 ноября в Керченском проливе во время прохода в Мариуполь. На них напали восемь российских кораблей и два самолета. Несколько часов преследовали, открыли огонь. Украинских военных обвинили в незаконном пересечении границы. Перевезли в Москву. Катера пришвартовали в порту "Генмол" в Керчи.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил вернуть корабли и освободить 24 членов экипажей. Люди вернулись в Украину 7 сентября после обмена.

"Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой, наша команда направляется в Гаагу, - написала в "Фейсбуке" заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, 46 лет. - В четверг будут первые слушания по делу Украины против РФ о нарушении иммунитета военно-морских судов и членов экипажей. Цель - восстановить право и получить компенсацию. Собираемся доказать миру, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным. А действия РФ, в том числе уголовное преследование наших моряков, является нарушением международного права".

- Россия пытается выглядеть хоть немного цивилизованной в глазах Запада накануне Нормандской встречи (переговоры между лидерами Украины, Франции, Германии и России запланированы на 9 декабря. - ГПУ), - говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

- Украина в лице президента выполняет все требования Москвы. Возлагает надежды на переговоры. Зато россияне требуют новых и новых уступок. Это бросается в глаза европейцам. Поэтому Путин наконец выполнил решение трибунала Организации Объединенных Наций и вернул корабли.

Это не улучшит позиции россиян. Вряд ли европейские лидеры примут в качестве жеста доброй воли выполнение обязательных решений суда. Однако это была единственная уступка, которую россияне могли себе позволить. Кроме того, международная следственная группа по делу малайзийского боинга доказала - на момент катастрофы боевиками на Донбассе командовали российские вооруженные силы. Это сильно бьет по имиджу РФ. Они хотели ослабить этот эффект.

Малые артиллерийские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" построили на заводе "Кузня на Рыбальском" в Киеве. Приняли в состав Военно-морских сил в 2016-м и 2018-м. Буксир "Яны Капу" служит с 1974 года.

- Украинский флот в затруднительном положении. После ремонта и модернизации сможем использовать возвращенные судна, - говорит военно-морской эксперт 65-летний Владимир Заблоцкий. - Россияне сняли с кораблей все приборы и технические средства, которые могут интересовать их разведку. В частности, радиостанции. Говорят, эта техника является вещественным доказательством. На самом деле хотят задействовать ее против наших войск. Однако украинские корабли оснащены радиостанциями "Харрис" - запрограммированы так, что их не могут использовать посторонние. Москва перестраховывается. Россияне даже залатали дыру от своего снаряда на катере "Бердянск". Переживают, что будет против них вещественным доказательством.