Россия вернула захваченные корабли

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1611
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1098
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10890
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 990
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1089
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5661
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1062
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 333
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 07:55

Россия вернула захваченные корабли

  Комментировать

Артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" 18 ноября прибыли в Одессу. Россияне удерживали их 358 дней.

Суда захватили в прошлом году 25 ноября в Керченском проливе во время прохода в Мариуполь. На них напали восемь российских кораблей и два самолета. Несколько часов преследовали, открыли огонь. Украинских военных обвинили в незаконном пересечении границы. Перевезли в Москву. Катера пришвартовали в порту "Генмол" в Керчи.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву постановил вернуть корабли и освободить 24 членов экипажей. Люди вернулись в Украину 7 сентября после обмена.

"Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой, наша команда направляется в Гаагу, - написала в "Фейсбуке" заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, 46 лет. - В четверг будут первые слушания по делу Украины против РФ о нарушении иммунитета военно-морских судов и членов экипажей. Цель - восстановить право и получить компенсацию. Собираемся доказать миру, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным. А действия РФ, в том числе уголовное преследование наших моряков, является нарушением международного права".

- Россия пытается выглядеть хоть немного цивилизованной в глазах Запада накануне Нормандской встречи (переговоры между лидерами Украины, Франции, Германии и России запланированы на 9 декабря. - ГПУ), - говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

- Украина в лице президента выполняет все требования Москвы. Возлагает надежды на переговоры. Зато россияне требуют новых и новых уступок. Это бросается в глаза европейцам. Поэтому Путин наконец выполнил решение трибунала Организации Объединенных Наций и вернул корабли.

Это не улучшит позиции россиян. Вряд ли европейские лидеры примут в качестве жеста доброй воли выполнение обязательных решений суда. Однако это была единственная уступка, которую россияне могли себе позволить. Кроме того, международная следственная группа по делу малайзийского боинга доказала - на момент катастрофы боевиками на Донбассе командовали российские вооруженные силы. Это сильно бьет по имиджу РФ. Они хотели ослабить этот эффект.

Малые артиллерийские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" построили на заводе "Кузня на Рыбальском" в Киеве. Приняли в состав Военно-морских сил в 2016-м и 2018-м. Буксир "Яны Капу" служит с 1974 года.

- Украинский флот в затруднительном положении. После ремонта и модернизации сможем использовать возвращенные судна, - говорит военно-морской эксперт 65-летний Владимир Заблоцкий. - Россияне сняли с кораблей все приборы и технические средства, которые могут интересовать их разведку. В частности, радиостанции. Говорят, эта техника является вещественным доказательством. На самом деле хотят задействовать ее против наших войск. Однако украинские корабли оснащены радиостанциями "Харрис" - запрограммированы так, что их не могут использовать посторонние. Москва перестраховывается. Россияне даже залатали дыру от своего снаряда на катере "Бердянск". Переживают, что будет против них вещественным доказательством.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия вернула захваченные корабли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 21078
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 16839
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 13320
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 12249
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020 Просмотров: 9171
Комментарии
Кремль могут признать спонсором терроризма
Кремль могут признать спонсором терроризма Просмотров: 9
Коломойский хочет мириться с Путиным
Коломойский хочет мириться с Путиным Просмотров: 18
"Быстрых решений быть не может"
"Быстрых решений быть не может" Просмотров: 198
"Германия стала оружием России"
"Германия стала оружием России" Просмотров: 36
"Иметь исключительно контрактную армию - недопустимая роскошь"
"Иметь исключительно контрактную армию - недопустимая роскошь" Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
2
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 1034
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua