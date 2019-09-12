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пятница, 13 сентября 2019 07:10

Россия удерживает 113 украинцев, 227 — в плену боевиков

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7 сентября из России в Украину вернулись 11 политзаключенных и 24 военнопленных моряка. Их обменяли на россиян-террористов и граждан Украины, которые воевали или шпионили в пользу РФ.

— Россия удерживает 113 граждан Украины, в том числе 89 крымских татар. Переговоры с Москвой по их возвращению продолжаются. Но когда это произойдет, я не могу сказать. Надеюсь, до конца года, — говорит уполномоченная Верховной Рады по правам человека 59-летняя Людмила Денисова 10 сентября. Еще 227 украинцев находятся в плену боевиков ДНР и ЛНР, по данным Службы безопасности.

— Говорить о сроках следующего обмена преждевременно. Но есть понимание, что нужно выходить, — говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 51 год.

— Кремль сознательно арестовывает невинных людей. Умело манипулирует. Понимает, украинская сторона не оставит своих граждан и будет всеми силами пытаться вытащить, — говорит политолог Александр Кочетков, 63 года. — Еще один обмен состоится, если на переговорах нормандского формата (при участии лидеров Украины, Германии, Франции, России. — ГПУ) Путин убедится, что Украина движется путем полной реализации Минских договоренностей. То есть будет претворять в жизнь план Кремля. Россияне настаивают на закреплении особого статуса Донбасса в Конституции, чтобы этот регион мог отдельно сотрудничать с РФ в экономическом и культурном плане. Имел право вето на внешнюю и внутреннюю политику Киева. Формировал местную полицию, суды. Россия в ответ должна вывести своих военных из ОРДЛО и прекратить поставки оружия. Но этого не будет. Условия Москвы являются фактически нашей капитуляцией. Если согласимся — проиграем войну.

Наша власть пойдет на это?

— Владимир Зеленский до сих пор наивный и доверчивый, — продолжает Кочетков. — Не понимает уровня коварства российского руководства. Если наш президент откажется от кремлевского сценария, Путин не выпустит пленных украинцев.

Перед обменом 7 сентября Украина не шла на политические уступки. Он планировался еще как условие возвращения России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы в июне. РФ сознательно затягивала его. Но нажали европейские страны.

Что Украина может сделать для освобождения пленников?

— Для освобождения наших из плена ЛНР и ДНР может сработать народная дипломатия. Например, непосредственные контакты между украинским союзом воинов-афганцев и местными ветеранами. Большинство из них имеют достаточно проукраинскую позицию и авторитет. В самопровозглашенных республиках начинают понимать, что РФ пытается впихнуть Донбасс обратно в Украину. Руководство этих образований боится. На этом фоне можно через посредников добиваться освобождения украинцев, предлагать деньги. Это будет быстрее, чем через Кремль. У террористических режимов значительно проще выкупить заложников, чем пытаться вызволить их официально.

Автор: Ангеліна КОВАНДА
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Дата
13
сентября

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