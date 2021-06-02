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четверг, 03 июня 2021 06:11

Россия пытается убрать Сахарова из истории

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В Москве власть сорвала выставку к 100-летию Андрея Сахарова. Чиновники отказались одобрить цитаты ученого и правозащитника.

Сахаров относится к той части наследия, которое неудобно для современной России. Он успел побывать в опале при жизни, а теперь оказался в опале посмертно.

Для РФ выгоден только один Андрей Сахаров. Тот, который создавал водородную бомбу. Изучал управляемую термоядерную реакцию. Доктор наук, академик и трижды герой социалистического труда. И совсем неудобен Сахаров, который подписывал письмо к Брежневу с призывом не реабилитировать Сталина. Осуждал вторжение в Чехословакию, репрессии и ездил на суды над диссидентами.

Москве неудобен правозащитник Сахаров. Тот, который осуждал ввод советских войск в Афганистан. Был лишен наград и сослан. Сахарову разрешили вернуться в Москву только после начала перестройки. Он умер в 1989, не дожив два года до разрушения империи.

Теперь империя воскресла. Пытается снова убрать имя Сахарова из истории. Россия занимается всем тем, что он критиковал: врывается в другие страны, строит железный занавес и преследует инакомыслие. Цитаты советского физика-правозащитника на этом фоне перестают быть историей и начинают звучать как сокрушительное разоблачение.

В 1990 году, когда Россия демонстративно рвала с советским прошлым, она впустила в свой храм диссидентов. Запрещенные авторы становились популярными. Засекреченные архивы - достоянием общественности. На короткий период замки и запреты отменили. Бывших изгнанников поставили на пьедестал. Затем наступил откат. По мере того, как Россия скатывалась в имперский рецидив, список "разрешенных" и "игнорируемых" героев подвергся очередной ревизии. Он не исчерпывается только Сахаровым.

В современной России уже не получается быть за все хорошее против всего плохого. Каждый вынужден отвечать на вопрос - какая сторона баррикад ему ближе. В компании каких личностей из прошлого ему уютнее. Тех, кто был за государственное величие, или тех, кто был за свободу?

Россия превращается во все то, с чем боролись диссиденты прошлого. И поэтому она снова пытается вычеркнуть их из истории. Промолчать, не заметить, отвести глаза. Возможно, кто-то в Кремле считает, что таким образом можно избежать неприятных сравнений. Но они от этого становятся только рельефнее.

Автор: Павел КАЗАРИН, публицист
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