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пятница, 25 октября 2019 05:46

Россия преувеличивает свой ядерный потенциал

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В России во время стратегических учений "Гром-2019" произошла "нештатная ситуация". Атомный подводный крейсер "Рязань" совершил 17 октября один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р вместо запланированных двух. Вторая ракета не вышла из шахтной установки. Однако министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об успешном проведении маневров.

Учения стратегических сил — часть сдерживания вероятного противника. Он должен видеть, чем может закончиться попытка военного давления на Россию. Ядерный потенциал стал важнейшим аргументом российской внешней политики из-за отсутствия других. Еженедельно Путин напоминает Западу, что способен сжечь планету. И вдруг такая неудача.

Верховный главнокомандующий РФ не впервые оказался в нелепой ситуации. В феврале 2004 года Путин напрасно наводил бинокль на волны, ожидая пуска ракеты с подлодки "Новомосковск". Она не вышла. Тогда руководитель военно-морского флота России адмирал Владимир Куроедов объяснил, что планировали лишь некий "электронный пуск" — без выхода ракеты из шахты. Теперь военное ведомство ничего не объясняет. Все отрицать не получится. Россия заблаговременно предупредила США об учениях. Американцы зафиксировали, что запустили меньше ракет, чем обещали.

Подводная лодка "Рязань" оснащена ракетами Р-29Р, которые начали выпускать в 1977 году. Еще два новейших ракетоносца — "Владимир Мономах" и "Александр Невский" — сделали за пять лет только по два пуска. Один из последнего был неудачный. Оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением составляет 82 процента, говорит Шойгу. Однако на важнейших учениях запускают старые ракеты со старой подводной лодки. Это заставляет усомниться в российских ядерных силах.

Автор: Александр ГОЛЬЦ, российский военный обозреватель
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Дата
25
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