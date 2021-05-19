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четверг, 20 мая 2021 06:15

Россия поглощает Донбасс

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Бывший так называемый глава правительства ДНР Александр Бородай собирается стать депутатом российской Государственной думы от партии "Единая Россия". Баллотироваться будет в Ростовской области.

Победа на выборах ему практически обеспечена. Накануне секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак подписал соглашение с "Союзом добровольцев Донбасса", который возглавляет Бородай.

- Мы хотим открыть двери для того, чтобы представители "Союза добровольцев" были представлены на различных уровнях. Начиная от поселковых советов депутатов, районных собраний, городских дум и региональных парламентов до Госдумы, - говорит Турчак во время визита в Ростовскую область 10 мая.

"Добровольцы" - это кандидаты для жителей оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российское гражданство. Таких новых граждан РФ уже полмиллиона. Москва намерена продолжить массовую паспортизацию.

Вероятно, Россия не решится открыть избирательные участки на украинской земле. Это станет вопиющим нарушением Минских соглашений. Но ничто не мешает российскому руководству организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

Жители оккупированных районов, конечно же, составляют незначительное количество российских избирателей. Но их участие в выборах позволяет российскому руководству продемонстрировать, что Кремль в будущем не собирается отказываться от оккупации Донбасса. Турчак также ездил в оккупированный Донецк, где принял участие в открытии памятника "героям ДНР". Так на оккупированных территориях Москва создает отличную от украинской политической реальности. Делает все возможное, чтобы Украина и эти территории никогда нельзя было "сшить" снова.

Подход не нов. Такие же памятники есть в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Донбасс пополнил список оккупированных регионов, на территории которых осуществляется классическая российская политика подмены памяти. Поэтому пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лукавит, когда утверждает, что "Россия не планировала и не планирует никого поглощать".

Раздача российских паспортов украинским гражданам, их участие в выборах, выдвижение кандидатами в депутаты лиц, которые были участниками войны против Украины, подмена национальной памяти - это и есть поглощение.

Автор: Виталий ПОРТНИКОВ, публицист
Виталий Портников, публицист
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Дата
20
мая

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