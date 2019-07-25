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пятница, 26 июля 2019 07:50

Россия не выплачивает Ощадбанку 1,3 миллиарда долларов

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Киевский апелляционный суд дал разрешение Ощадбанку взыскать с России $1,1 млрд. Речь идет о компенсации за присвоение активов банка в Крыму после аннексии. Украинский суд подтвердил решение международного арбитража в Париже, принятое 26 ноября прошлого года. Теперь украинская сторона может обращаться к международному арбитражу относительно принудительного взыскания. Россияне должны выплатить и проценты, которые начисляют с марта 2014-го. Сейчас это $200 млн. С 27 ноября прошлого года ежедневно компенсация увеличивается на $97 тыс.

Начать процедуру обжалования Ощадбанку позволил двусторонний договор о взаимной защите инвестиций 1998 года. Ратифицирован Россией и Украиной.

Министерство юстиции РФ заявило, что Москва не признает решения международного арбитража и не будет компенсировать убытков. Мол, суд в Париже не имел юрисдикции на рассмотрение иска украинского банка.

— Нет действенного механизма реализации этого решения, — говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. — После приговора международного арбитража Украина и Россия должны были бы сесть за стол и договориться, как будет происходить компенсация. Все понимают, что россияне не выполняют ни одного решения. Поэтому Украина может арестовать активы. Но для этого нужно новое решение арбитража.

За рубежом есть депозиты российских государственных банков, их ценные бумаги. Можем попробовать компенсировать недвижимостью, которая является собственностью РФ в Европе. Но вряд ли таким образом удастся вернуть всю сумму.

Победа в арбитраже скорее моральная. Международное право предусматривает покорное выполнение странами судебных решений. Арбитраж не имеет средств реального давления на Москву.

То же касается и спора между украинским Нафтогазом и российским Газпромом (в 2018-м Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Россияне должны выплатить $2,6 млрд. — ГПУ). Чтобы взыскать принудительно, надо много времени и дополнительные судебные процессы.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
26
июля

Автомобильная гонка продолжалась шесть месяцев

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