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четверг, 24 декабря 2020 06:40

Россия не собирается отпускать Молдову

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24 декабря состоится инаугурация нового президента Молдовы Майи Санду. У нее проевропейские взгляды. Обещает обновление власти и борьбу с коррупцией. С большим отрывом выиграла во втором туре выборов у действующего главы государства Игоря Додона, известного тесными связями с Кремлем.

Есть запрос общества на коренные изменения. Но уДодона и его покровителей в Москве другой взгляд на будущее страны. Он начал борьбу за власть еще до того, как ее лишился. Молдавский парламент недавно принял ряд популистских и пророссийских законов. Предполагается снижение пенсионного возраста и отказ от так называемого закона об украденном миллиарде. Он объявлял украденный чиновниками миллиард евро помощи международных финансовых институтов госдолгом Молдовы. Создавал механизм его возвращения.

Оба решения ставят под сомнение стабильность молдавской экономики. О новой помощь от Международного валютного фонда нечего мечтать. А отсутствие траншей МВФ может создать серьезные социальные проблемы и "обнулить" бюджет.

Пророссийские законы предусматривают объявление русского как языка межнационального общения в стране и возвращение трансляции российских телеканалов.

Игорь Додон и его соратники разрушают экономику собственной страны, чтобы обвинить в последствиях команду нового президента. Заставлять потом ее принимать крайне непопулярные решения. Им придется изменить пенсионный возраст, чтобы залатать дыры в бюджете и договориться о помощи МВФ.

Пророссийскими законами Додон поляризует общество и попутно выслуживается перед Путиным. Надеется взять реванш с их помощью. Выиграть парламентские выборы и сформировать новое правительство или возглавить парламент. Стать человеком, который принимает решения. А президента превратить в "молдавскую королеву". За изменения придется побороться. Москва выпускать Молдову из своих "объятий" не собирается.

Автор: Виталий ПОРТНИКОВ, публицист
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