"Россия готовится к военной операции в Сирии"

Россия выходит из соглашения о наказании за преступления в международных вооруженных конфликтах. Президент РФ 67-летний Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому Москва не признает решений Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права.

Комиссию создали в 1977 году, в соответствии с Женевской конвенцией. Касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов. СССР ратифицировал документ в 1989-м.

"В Москве паника. Как минимум, понимание потенциальной ответственности за преступления и агрессию против иностранных государств. Поэтому решили, что дальнейшее признание компетенции комиссии будет нецелесообразным", - написал в "Фейсбуке" заместитель министра иностранных дел Украины 50-летний Сергей Кислица.

- Сейчас внимание Кремля частично переключилось с Украины на Сирию. Там с каждым днем становится горячей, - говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

- Военные силы Турции атакуют курдские районы. Американцы покидают свои позиции. В Сирии есть регулярные российские войска и их наемники. Москва считает, что ситуация там может обостриться еще. Вероятно, готовится к операции. Решила подстраховаться и отказаться признавать решение Международной комиссии. К Сирии сейчас приковано внимание мира. Там имеют интересы США и их европейские партнеры. Могут инициировать расследование российской деятельности в регионе. В перспективе такое может быть по Донбассу - после освобождения территорий.