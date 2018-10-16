Россия будет устраивать провокации

13 октября президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности — из-за предоставления автокефалии Украинской православной церкви. В заседании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Решения Вселенского патриархата способны повлиять на жизнь Русской православной церкви в Украине, — заявил после совещания пресс-секретарь президента РФ 50-летний Дмитрий Песков. — В случае гонений против УПЦ МП со стороны радикалов будем принимать политико-дипломатические меры. Россия будет защищать интересы православныех так же, как защищает русскоязычных.

— Кремль может мстить дестабилизацией и провокациями в Украине, — говорит политолог Тарас Загородний, 39 лет. — Масштабной военной агрессии из-за томоса ожидать не стоит. Если бы Москва могла, то сделала бы это раньше. Лучший момент для вторжения — когда мы не имели боеспособную армию — упущен. Россияне понимают: полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам с обеих сторон. И похоронит все их планы. Например, о снятии санкций. Или, чтобы на выборах в Верховную Раду в следующем году пророссийские политические силы получили хороший результат. Кроме того, военным обострением РФ помешает возвращению Донбасса в Украину на выгодных для россиян условиях.

— Наши спецслужбы должны работать на опережение — выяснять, где могут быть провокации. А Министерство внутренних дел должно оперативно реагировать, — говорит политолог Виктор Таран, 40 лет.

— Возможны избиения верующих, священников, инициирование столкновений между сторонниками Московского патриархата и Украинской поместной церкви. Могут быть попытки вывезти церковные святыни, отобрать помещения. Кремль заинтересован в любом конфликте, который попадет на телеэкраны и страницы газет.

Мы громко говорим: не собираемся захватывать храмы, а наоборот — будем защищать их. Следовательно, если и случатся такие провокации, люди будут понимать: это — не с украинской стороны. Также нужно принять закон о передаче храмов на основе выбора верующих.