Россия будет пытаться расширить оккупированные территории

- Почему Россия настаивает на "формуле Штайнмайера"? Хочет пробить свою версию особого статуса Донбасса после того, как сфальсифицирует выборы на оккупированной территории. Могут поменять там пару главарей. Например, Пушилина (так называемый глава ДНР. - ГПУ) заменить кем-то. А на самом деле все останется как сейчас, - говорит бывший министр иностранных дел 51-летний Павел Климкин в эфире телеканала "Прямой" 19 сентября.

Нынешний глава МИД Украины Вадим Пристайко 2 сентября дал согласие на "формулу Штайнмайера". В 2015 году министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил модель выполнения Минских договоренностей, по которой сначала Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после стороны отводят войска. Происходят местные выборы на оккупированных территориях. Украина предоставляет Донбассу особый статус. Далее - возвращение контроля над госграницей Киеву.

"Ничего не будет решаться без ведома общества. Внедрение формулы имеет несколько этапов. Это не разовое решение. Формула - это база, положенная в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", - написал в "Фейсбуке" 21 сентября помощник президента 47-летний Андрей Ермак.

- Следующим шагом России будет попытка расширить оккупированную территорию в составе Украины до всего Донбасса, - убежден Павел Климкин.

- Путин не просто так паспорта раздает по региону. Я уверен, третий шаг - украинский юг. Так Путин проложит коридор в Крым, отсечет нас от моря, полностью дестабилизирует вокруг Черного моря, то есть всю Европу.

Вся эта логика придумана, чтобы начать федерализацию Украины по российским лекалам.

Сама по себе "формула Штайнмайера", как бы ни была написана, не играет никакой роли. Согласовать ее - это все равно, что вместо машины купить карбюратор. Должен быть согласован весь путь. С последовательностью действий каждого и ответственностью. Тогда в эту системность можно ставить "формулу Штайнмайера". Это как гайка.

Что делать нам? Кремль повышает ставки. Нужно и нам это делать. Выдвигать свою логику, согласовывать ее с нашими друзьями, а потом пытаться натянуть на голову Путину.