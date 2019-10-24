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пятница, 25 октября 2019 07:25

Российская церковь объявила санкции против греков

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Вселенский патриарх Варфоломей во время литургии в греческом городе Салоники 19 октября вспомнил среди предстоятелей православных церквей главу Православной церкви Украины митрополита Епифания. За неделю до этого Элладская православная церковь признала автокефалию ПЦУ.

Российская православная церковь 17 октября объявила санкции против Элладской: "Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение (возможность совместного служения. - ГПУ) с теми архиереями, которые вступили в общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок".

- Это продолжение вызывающей политики РПЦ. Противопоставляет себя всему мировому православию, - говорит религиовед Юрий Черноморец, 45 лет, изданию "Главком". - Православная церковь Эллады жестко заявила, что Украина является канонической территорией Вселенского патриарха. Это загоняет россиян в неудобное положение. Если митрополит Российской церкви в Украине Онуфрий и его 95 епископов не хотят подчиняться и входить в ПЦУ, то становятся раскольниками. Именно поэтому россияне пытаются смазать впечатление от категорического решения греков.

Признание ПЦУ греческой церковью ускорит пробуждение сознания епископов и священников, которые продолжают быть в единстве с Московским патриархатом.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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