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четверг, 06 августа 2020 06:35

Российская агрессия на Донбассе заходит на второй круг

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Первый отчет международных наблюдателей о всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля в очередной раз показал готовность Украины к серьезным шагам, а Россию обозначил как злостного нарушителя. Фиксирует открытие огня, присутствие вооружения в запрещенных зонах, перемещение тяжелой артиллерии, недопуск наблюдателей. В то же время в Беларуси задержали бойцов частной военной компании Вагнера, которые уже дают показания об агрессии России на Донбассе и в других конфликтах.

Подавлять информационный негатив вражеская пропагандистская машина принялась быстро. Во-первых, использовали назначение главой делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука. В программе "60 минут" он активно продвигал тезисы "русского мира" под комплименты ведущей украинофобки Скабеевой.

Почему назначили Кравчука, а не министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова? Потому что между Резниковым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком огромная пропасть во взглядах на дипломатические инструменты давления на агрессора. Ермаку не нужны такие сильные участники в переговорах с Россией. Москва зла на главу ОП за провал плана с "консультативным советом" (в нем должны были происходить прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском. — ГПУ) и вступление в Трехстороннюю контактную группу переселенцев с оккупированных территорий. Соответственно Кравчук был идеальной кандидатурой для Ермака, но не для Украины.

Следующим шагом стало громкое заявление о выходе России из "нормандских переговоров" на уровне советников лидеров государств. Мол, считает их "спектаклем" и "имитацией бурной деятельности". Об этом шла речь в письме Дмитрия Козака, ответственного за Донбасс в Кремле, к советнику немецкого канцлера Ангеле Меркель. Кремль строит из себя мессию мира, возможного исключительно на его условиях. Речь идет о принуждении к прямым переговорам с ОРДЛО. Но Европа не любит ультиматумов.

Дальше может быть силовой вариант — обострение на Донбассе. Об этом свидетельствует третий информационный выстрел Кремля. Он заявляет о готовности открыто поставлять вооружение на оккупированные территории, если США примут закон о ежегодной военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Мол, чтобы "мирные жители" защищались от американских винтовок. Конечно, военная помощь Америки лишь усиливает оборонную мощь Украины и не применяется на Донбассе. Те же противотанковые Джавелины находятся в боевой готовности на случай очередной агрессии Москвы.

Итак, в очередной раз Путин показывает нежелание мира на Донбассе. Потому что по всем предварительным договоренностям, должен вывести войска с оккупированной территории, место которых должен занять контингент международных наблюдателей. Украина получит контроль над границей и сможет провести выборы. Тогда внимание мира обратится на Крым.

Россия может манипулятивно выйти из переговоров и вернуться, применяя силу через боевые действия. К ожесточенным боям нужно готовиться. 120-тысячное русское войско растянулось вдоль восточной границы.

Автор: Андрей РЫМАРУК, ветеран, работник фонда "Вернись живым"
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Дата
06
августа

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