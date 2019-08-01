Режим Путина несет планете экологическую катастрофу

В Сибири горит 3 млн га леса. Пожары с начала июля зафиксированы в 10 регионах. Охватили крупнейшую за последние три года площадь. Основные очаги - в Красноярском крае РФ, Иркутской области и Якутии.

Дым доходит до Урала и Поволжья. Горожане жалуются на смог и проблемы с дыханием. Пожары не тушат. Это экономически нецелесообразно, говорят региональные власти.

- Если зимой возникают метели, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы было теплее. Пожары - естественное явление. Бороться с ними бессмысленно и вредно, - говорит губернатор Красноярского края 64-летний Александр Усс.

Лесные пожары обусловили сухие грозы, ветреную погоду и жару.

"С тушением опоздали более чем на месяц. Территория пожаров сравнялась с площадью Бельгии, - пишет российский журналист 47-летний Антон Орех в "Телеграме".

- Пожарные с попами ходят кругами с иконами, вызывают дождь. А президент Владимир Путин в это время погружается на дно Финского залива в батискафе. Он мог бы прибыть в зону бедствия. Но пожары уже как-то гасил с воздуха, а повторяться не хочет.

Кремль говорит, что страну окружили враги. Готовится к обороне и постоянно придумывает новые системы вооружения. А в это время на территории РФ давно идет другая война. Люди тонут в затопленных поселках, задыхаются от пожаров, ежедневно умирают, потому что инфраструктура изношена и рвется по швам".

"Количество созданной исключительно для тушения социальных и политических пожаров Росгвардии – 340 тысяч человек. Федеральной противопожарной службы - 250 тысяч. На тушение Сибири власть бросила до трех тысяч человек и 343 единицы техники. Для подавления протеста в Москве 27 июля (из-за запрета оппозиционным депутатам участвовать в выборах в Московскую городскую думу; силовики задержали 1373 человека. - ГПУ) привлекли значительно больше, - пишет в блоге российский журналист Игорь Яковенко, 68 лет.

- В Сибири происходит планетарная катастрофа. Ветер относит гарь в Заполярье, где она оседает на льдах, способствуя ускоренному таянию. Затопит целые регионы, не только в РФ. Миллионы животных сгорают заживо. Гибель сибирской популяции насекомых разрушает экосистемы. О Сибири - "легких планеты", в будущем можно забыть. К военным, политическим и террористическим угрозам, которые режим Путина несет планете, надо добавить экологическую. Земля - многоквартирный дом. Если в одной квартире поселился алкаш, который регулярно разводит костер на полу и забывает выключить газ, сгореть может весь дом".