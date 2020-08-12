Владимир Зеленский 5 августа назначил заместителем главы Офиса президента 37-летнего Олега Татарова. Будет отвечать за правоохранительное направление.

До 2014-го был начальником Главного следственного управления МВД. Курировал уголовные производства в отношении Татьяны Чорновил, Автомайдана и активистов. Милиционеры не применяли оружия, майдановцы сами стреляли в своих, заявлял. После Революции достоинства и люстрации стал адвокатом. Сотрудничал с Андреем Портновым, отвечавшим за судебную сферу в администрации Януковича. Защищал экс-главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Призвал крымских судей взять гражданство РФ и работать по российским законам.

- Мы все жили во времена Януковича, но некоторые люди убежали с ним, - сказал 42-летний Владимир Зеленский. - Многие остались нормальными, не изменили Украине. Это несправедливо - всех, кто возглавлял разные управления при Януковиче, считать старой властью.

- Это назначение - сигнал как для проукраинского лагеря, так и для любителей России, - говорит политолог Виктор Бобыренко, 49 лет.

- Первые убедились, что режим Зеленского антиукраинский. Вторые поняли, что могут поднимать голову. Что власть ждет их в своих рядах, могут возвращаться и толкать Украину в российские объятия.

Вряд ли Зеленский сознательно выбирал токсичную фигуру. Он легко поддается манипуляциям. Ему это кадровое решение навязали. Главная черта президента - должен иметь стратегическое мышление. Вторая - уметь находить и расставлять кадры. Таких умений у Зеленского нет. Поэтому кадры ему нашептывают фавориты. На этот раз сказали: это профессионал.

Режим готовится защищать себя. Кто-то Зеленскому нашептал, что Татаров может защитить его от улицы. Но у него не получилось в 2014 году, не получится и сейчас.

Само по себе назначение не станет причиной масштабных протестов. Но одно наслаивается на другое. Чаша народного терпения переполнится и выльется в еще один Майдан. Страной руководят реваншисты. Это может привести к национальной катастрофе.

- Татаров был надежным исполнителем задач Москвы, направленных на силовое подавление Майдана, - говорит политолог Михаил Басараб, 43 года. - Очевидно, его назначили, чтобы окончательно превратить систему следственных органов в репрессивную машину. Уже Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований используют для преследования оппонентов режима Зеленского.