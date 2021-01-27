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четверг, 28 января 2021 06:16

Революций в России никогда не было

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Среди многочисленных фото и видео акций протеста в России в прошлую субботу впала в глаза одна фотография. На ней молодая женщина в маске держит самодельный плакат: "Признать независимость Ичкерии, вернуть захваченные земли Грузии и Украины обязан новый президент России".

Больше подобного я не увидел и не услышал. Протестующих такие радикальные идеи не волновали. Они кричали: "Путин - вор", требовали освобождения политзаключенных и честных выборов. Будто они возможны при авторитарном режиме.

А революций в России никогда не было. Разве что бунты, например восстание под предводительством Пугачева или Разина или забастовки в Новочеркасске 1962 года. Все беспощадно подавляли. Так называемая Октябрьская революция тоже по сути была дворцовым переворотом. Большевики разогнали Учредительное собрание и захватили власть. А потом устроили террор, чтобы подавить национальные движения за независимость.

Навальный и ранее проводил расследование о злоупотреблениях высокопоставленных чиновников. Но такого резонанса не было. Сыграло отравление оппозиционера, которое вызвало волну сочувствия. Сказалась усталость общества от режима. Но главным катализатором стало расследование о дворце именно для Путина. Навальный решил ударить по "пахану". Завалишь вожака - стая разбежится или подчинится тебе.

На масштабные и глубокие преобразования в империи Навальный не настроен. "Если 10% недовольных выйдет на улицу, выборы не посмеют фальсифицировать, - пишет оппозиционер. - Если каждый из нас зарегистрируется и примет участие в "Умному голосовании", то путинская партия "Единая Россия" проиграет выборы, начнется политическая конкуренция, и качество политики и чиновников улучшится. Появятся честные суды. Нормальные прокуроры. Воровать в нынешних масштабах станет невозможно. Мы будем жить лучше и богаче".

Это размышления романтика. Сами по себе честные суды и прокуроры не появятся. Для этого надо проводить серьезные структурные реформы. Потому что то, что он развенчивает - не коррупция, а тщательно выстроена система власти, которая работает без сбоев.

Мы это видим по нашей стране. Надежды людей после Евромайдана не оправдались. Система мимикрировала и заняла круговую оборону. А все потому, что не решена главная задача - изменение системы власти. То есть устранение от управления государством олигархов и разделение власти и бизнеса. Из-за этого судьи и прокуроры не стали честнее, а расплодившиеся антикоррупционные органы - эффективными.

В России проблемы похожи. Но есть одна глобальная, которой нет в Украине, - агрессивный империализм.

Смешно говорить, что кто-то из московских политиков придет к власти, чтобы дать полную независимость национальным образованиям. Борис Ельцин еще в 1990 году сказал: "Берите суверенитета столько, сколько можете проглотить". Тогда автономные республики в составе РФ одна за другой принимали декларации о государственном суверенитете. Однако до полной независимости дело не дошло - никто их из России не планировал выпускать.

Арестованный оппозиционер Алексей Навальный уже однажды сказал о Крыме, что это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать. Его возможный приход к власти Россию не изменит. Это возможно только при полном распаде империи.

Автор: Александр ГУНЬКО
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Дата
28
января

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