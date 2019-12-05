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пятница, 06 декабря 2019 05:20

"Рептилия не имеет друзей. Россия видит Украину едой"

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Россия с рождения имеет две характеристики. Это – авторитарное государство. И империя. Последняя в мире. Динозавр ХХІ века. А рептилия не имеет друзей. Она рассматривает все движущиеся объекты как потенциальную пищу. Окружающие территории и население для нее - лишь ресурс.

В Украине Москву интересует славянское население, которое можно приватизировать. Его количество в РФ стремительно уменьшается, по сравнению с неславянским. Важный украинский экономический ресурс – промышленный и сельскохозяйственный потенциал и рынок, который можно контролировать. Кремль хочет иметь возможность привлекать Украину к геополитическим проектам, или по крайней мере не дать это сделать другим. Использовать как пример несостоятельности ценностей и политических систем, альтернативных российской государственности, для поддержания собственной внутренней политики.

Все российские смыслы – государственность, письменность, православие, славянство, культурная идентичность и даже название страны – заимствованы из Киевской Руси. Современную Россию придумали киевские интеллектуалы XVII—XVIII веков. Отсюда ее стремление приватизировать нашу историю, героев, смыслы и слова. Без них РФ лишь потомок Орды.

Накануне "нормандских переговоров" (встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоится 9 декабря в Париже. – ГПУ) стоит понимать стратегическую цель Кремля.

Белорусский – самый привлекательный для России сценарий развития Украины, с точки зрения ее интересов. Чтобы государство формально было независимым, но фактически Москва руководила в политическом, экономическом и безопасностном измерениях. Тогда РФ сможет легитимно эксплуатировать все украинские ресурсы.

Меньшую, но высокую привлекательность имеет многовекторный сценарий. Это возвращение Украины к состоянию времен второй каденции президента Леонида Кучмы. Влияние Москвы было не абсолютным. Его нужно было согласовывать с власть имущими и олигархами. Существовали барьеры для российского влияния в экономике и политике. Однако многовекторность внешней политики сдерживала Украину от вступления в Евросоюз и НАТО. Действовали механизмы легитимации российского присутствия – военные базы, инвестиционные проекты. Россия имела ограниченную возможность использовать украинские ресурсы.

Третий вариант – "проваленное государство". Независимая Украина со слабыми институтами, неэффективная и несостоятельная имеет для Кремля еще меньшую привлекательность. Тогда политическую силу будут иметь олигархи, силовики и региональные бароны с частными армиями. Это ограничит доступ России к украинским ресурсам. Хотя создаст определенную легитимацию расширения ее влияния "ради безопасности общего европейского дома".

При сценарии замороженного конфликта на Донбассе, Россия не сможет использовать ресурсы за его пределами. Однако создаст проблемы для других центров силы – будет отпугивать инвесторов. Для Украины неконтролируемый анклав на ее территории будет источником постоянного напряжения. Киев не сможет проводить полностью самостоятельную внешнюю политику. На украинской территории постоянно будут российские военные формирования в статусе "миротворцев" или "добровольцев".

Еще один вариант – буферная зона. Если Украина откажется от своих амбиций в обмен на многосторонние гарантии безопасности, возобновит торговлю с РФ, транспортное сообщение, сотрудничество в энергетике, Россия не сможет использовать украинские ресурсы на выгодных для себя условиях. Но ограничит эти возможности для других.

Наименее желанный сценарий для Москвы и лучший для Киева - независимая Украина, движущаяся к Евросоюзу и НАТО. Усиление эффективности украинских институтов. Влияние России будет минимальное.

Есть еще один сценарий Кремля, направленный не только на восстановление имперской силы, но и на унижение других геополитических проектов. Владимир Путин воюет не с Украиной, а с Западом. Насмехается над либерализмом, демократией, евроатлантическим единством. Поэтому самый лучший сценарий для него – создать проблемы для Европы. Чтобы внутренние конфликты развалили Украину на несколько государственных образований. Одни части аннексирует Россия. Другие сформируют формально независимое государство, которым будет руководить Кремль.

Во всех сценариях инструментами российского влияния являются не только вооруженные формирования, экономическая, дипломатическая и информационная войны, а украинские олигархи, коррупция, российское культурное влияние, слабость украинских институтов и идентичности.

Надо внимательно смотреть, какие сценарии Россия будет продвигать на "нормандских переговорах", а какие будет защищать украинское руководство.

Валерий ПЕКАРЬ, соучредитель гражданской платформы "Нова країна"

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