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пятница, 05 июля 2019 06:46

"Речь о совместном производстве и доступе к технологиям"

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— Мы достигнем реального прогресса на Донбассе только политико-дипломатическим путем. Заставим Россию освободить всех украинских пленных и прекратить огонь, и развести силы. Действенный инструмент — санкции, — говорит президент Украины 41-летний Владимир Зеленский в Торонто. 2 июля посетил Канаду с официальным визитом.

Курс Украины на членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе остается неизменным, заверил министра иностранных дел Канады Христю Фриланд. Страны подпишут соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере для поставки военной техники и оружия в Украину, сказал после встречи с премьером-министром Джастином Трюдо.

— Мы добавили Украину в список для закупки канадского оружия, — говорит Джастин Трюдо, 47 лет. — Осознаем, насколько важна для нее поддержка, когда речь идет о незаконном вторжении России. Поэтому помогаем обучать армию. В течение 6 лет выделим $19 млн на поддержку реформ. Готовы расширить санкции против Москвы.

"Великолепная встреча с украинским президентом Зеленским. Есть четкая привязанность к миру на Донбассе. Но Россия должна сделать свой вклад", — написал представитель Госдепа США по Украине 54-летний Курт Волкер в "Твиттере".

Для восстановления Донбасса нужно около 10 млрд евро, сказал президент Зеленский на конференции по поддержке реформ в Украине.

— Оттава может инициировать дополнительные санкции против РФ, — говорит дипломат Александр Хара, 43 года. — Имеет средства для двусторонних ограничений. Может запретить российским кораблям, которые останавливались в территориальных водах Крыма, посещать свои порты. То же касается самолетов, садившихся в крымских аэропортах. Может заморозить активы российских предприятий и физических лиц.

Два года между Украиной и Канадой действует соглашение о зоне свободной торговли. Сейчас договорились ее расширить, внести еще сферу услуг. Это хорошо для нашей ІТ-отрасли. Канада — один из мировых лидеров передовых технологий и программирования.

Хорошо все, что убивает наших северных соседей на нашей земле и защищает украинских солдат. Украину добавили в список стран, которые могут закупать оружие у Канады. Ранее мы уже покупали там снайперские винтовки. Теперь сможем — и тяжелую технику и вооружение. Также речь идет о совместном производстве и доступе к передовым технологиям. Канада — один из главных военных партнеров США. Ее технологии и опыт помогут нам достичь уровня, когда сами сможем обеспечивать потребности своих Вооруженных сил.

Обычно украинские президенты в первый год посещали сначала США, а затем Канаду. Хорошо, что Зеленский сделал последнюю приоритетом. Для американского президента Дональда Трампа Украина — второстепенный вопрос.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
05
июля

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