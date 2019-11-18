Путин готов заморозить конфликт на Донбассе

Лидеры Украины, Германии, Франции и России встретятся 9 декабря в Париже. Президент Владимир Зеленский обсудил подготовку к саммиту с французским коллегой Эммануэлем Макроном по телефону 15 ноября.

Цель Зеленского на этой встрече кажется очевидной - завершение войны. Макрон стремится добиться прекращения конфликта. Утвердиться в роли европейского лидера и восстановить отношения Запада и России. Цель канцлера Германии Ангелы Меркель - показать эффективность "нормандского формата". Она играла главную роль в его создании.

Чего хочет президент России Владимир Путин, можем только догадываться. Впрочем рамки своих представлений о развитии события он обозначил во время визита в Бразилию 14 ноября. Путин ожидает, что Украина продолжит срок закона об особом статусе оккупированного Донбасса. А дальше будет менять его после прямых переговоров с представителями "народных республик". Цель Путина - утвердить законность марионеточных администраций. Превратить Россию из участника конфликта в посредника, который не гарантирует восстановление территориальной целостности даже если Украина пойдет на все его условия.

Путин приветствует разведение войск по всей линии разграничения. То есть Россия готова перевести конфликт в разряд замороженных. Но что это означает на практике? Последует ли за этим восстановление территориальной целостности Украины, или же, наоборот, Россия будет укреплять донбасскую "государственность"? От чего это зависит - от "лояльного" поведения украинского руководства или от решения Кремля отдать территорию или сохранить ее за собой? Будут ли обсуждать на "нормандском саммите" Донбасс, или снова подменят дискуссией об очередности выполнения пунктов Минских соглашений?

Ранее Путин настаивал, что саммит может произойти только, если завершится конкретными результатами. Теперь, когда дата известна, осталось понять, на какой результат он рассчитывает.