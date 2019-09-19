Путин до последнего вздоха будет хотеть уничтожить Украину

Политтехнологи навязали украинцам, что предыдущие пять лет при власти была партия войны. Поэтому на выборах надо голосовать за партию мира. Мол, на Донбассе живут наши граждане, такие же, как мы, простые украинцы. Нужно протянуть им руку. Это ядро российской информационной войны против Украины. Жертве агрессии навязывают комплекс вины за сопротивление.

Новая власть попыталась перестать стрелять. Но "простые украинцы" с другой стороны почему-то продолжают убивать.

В конце февраля 2014 года Украина не имела боеспособной армии. Люди, которые принимали тогда решения, были под давлением Запада, который гарантировал территориальную целостность Украины. Он рекомендовал не оказывать сопротивления агрессору. После шоковой заминки Украина выбрала сопротивление. Вместо Новороссии из 10-12 украинских областей Кремлю пришлось ограничиться огрызком сепаратистских республик.

Владимир Путин не перестанет стрелять, пока украинский президент перед ним не капитулирует. До последнего вздоха он будет хотеть уничтожить Украину. После провала плана создания Новороссии Кремль избрал более изощренный сценарий — втолкнуть в политическое тело Украины раковые опухоли ДНР и ЛНР. Путину нужна вся страна, которая послушно объявит ОРДЛО своей легитимной частью при всевластии там российских силовиков и сотнях патриотов Украины в подвалах. После "братского воссоединения" исчезнет за ненадобностью сама линия разграничения. Выстрелы "доведенных до отчаяния шахтеров и трактористов" могут прозвучать в Мариуполе, Харькове, Одессе.

Ценность Минских соглашений — в первых пунктах. Прекращение огня, разведение сторон, освобождение задержанных лиц. Другие положения — фантастика.

Никогда Путин не отдаст Украине контроль над границей, не выведет своих "зеленых человечков". "Братское воссоединение" с ОРДЛО на путинских условиях — для Украины самоубийство.

Прекращение огня до сих пор не достигнуто потому, что российская сторона не заинтересована. Для настоящего выполнения Минских соглашений необходима глубокая демилитаризованная зона с международными миротворцами. Да, это замораживание конфликта. Но то, что сейчас пытаются навязать Украине, хуже. Это его расползание на территорию всей страны.

Клеймя старую власть как партию войны, команда Зеленского представила миру саму Украинскую державу как партию войны. Сняла с Кремля ответственность за агрессию.

Вскоре в Париже состоится саммит нормандской четверки (переговоры с участием Украины, Франции, Германии, России. — ГПУ). Зеленский окажется в одном зале Елисейского дворца с французским президентом Эммануэлем Макроном, который играет любимую игру всех королей — "Величие Франции". Непременный ее атрибут — особые отношения с Москвой. Будет уставшая канцлер Германии Ангела Меркель. Она не способна больше противостоять немецкому бизнесу и партнерам в коалиции, которые требуют понять Путина. Переговоры в такой компании станут для президента Украины моментом истины.