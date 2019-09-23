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вторник, 24 сентября 2019 05:20

Путин боится шамана и собственного народа

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Российского шамана 51-летнего Александра Габышева задержала полиция на границе Бурятии и Иркутской области 19 сентября. Обвинили в экстремизме. Его отправили в Якутский Республиканский психоневрологический диспансер. Через три дня отпустили под подписку о невыезде.

Габышев полгода шел от Якутска до Москвы. Откуда в 2021 году намеревался выгнать Владимира Путина. Президента России считает демоном. Восстановить в стране народовластие и гармонию может только колдовство на колдовство, говорит он.

В июле в Чите Габышев выступил на митинге "Россия без Путина". На пути в Улан-Удэ его сопровождали десятки россиян. В Бурятии встречала группа местных провластных шаманов с призывами отречься от задуманного. Мол, изгнание Путина не благая цель. С ними Габышев разошелся мирно, но бурятская полиция забрала подаренные ему поклонниками "Жигули". Начался стихийный митинг, длившийся две ночи. Полиция арестовала протестующих, которые ночевали в микроавтобусе, бросив внутрь дымовую шашку.

Александр Габышев окончил исторический факультет Якутского госуниверситета. Работал сварщиком, дворником. Стал шаманом после смерти жены.

Международная правозащитная организация "Эмнести Интернэшнл" назвала его узником совести.

"Путина считают самым опасным человеком в мире, а он боится шамана. Но еще больше — собственного народа, — пишет российский социолог, 50-летний Игорь Эйдман в "Фейсбуке".

- Арестовав шамана, путинские власти подтвердили собственную непопулярность среди россиян. Они испугались, что поход Габышева на Кремль будут сопровождать народные волнения, как было в Улан-Удэ.

Путин смертельно надоел стране. Все больше людей связывают свои беды персонально с президентом. Доведенные до отчаяния, они готовы верить в чудо. Россияне хватаются за любого, кто обещает им скорое освобождение от диктатора".

Автор: Ольга ГОЛОВКА
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