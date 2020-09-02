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четверг, 03 сентября 2020 06:15

Просоветские люди слепо подчиняются хозяину

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Украину, Россию и Беларусь роднят просоветские люди.

Те, кто мечтает об империи, но никогда не выходит на улицы, чтобы ее защищать. Их приходится туда свозить на автобусах. Они беспомощны. Все, на что способны, это раз в четыре года прийти на избирательные участки.

Аннексия полуострова шесть лет тому назад стала возможной только благодаря российской армии. Все разговоры о "народе полуострова", который "сделал свой выбор", не выдерживают критики. Просоветские крымчане были пассивны, инертны и не готовы хоть чем-то жертвовать. Они могут сколько угодно приписывать себе задним числом лавры архитекторов "крымской весны". На самом же деле от них ничего не зависело. Все организовала Москва. Если бы не она - флаги над полуостровом остались бы неизменными.

Просоветские люди не чувствуют за собой силу. Все, что им остается, — это надеяться на начальника. Поэтому они готовы согласиться с любым решением руководства. Даже если Кремль завтра решит отдать Донецк и Луганск Киеву без всяких условий — просоветские люди на полуострове будут праздновать это как победу.

Они будут аплодировать всему. Войне в Сирии и выводу оттуда войск. Степень их приспособленчества ошеломляет. Всех, кто посмеет в России упрекнуть Владимира Путина в малодушии и полумерах, они объявят "пятой колонной". Их бог сидит в Кремле и недавно обнулил себе президентские сроки.

Сегодня они в растерянности. Москва не дает им четкий ответ — как воспринимать протесты в Беларуси. Разнобой в оценках есть даже на федеральных каналах. Наверное, в Кремле пока не приняли окончательное решение. А потому пророссийские крымчане на всякий случай ругают обе стороны. И белорусское руководство. И тех, кто выходит на улицы.

Такие люди живут не только в оккупированном Крыму. Они есть на украинском материке. В России и Беларуси. Как только они находят себе хозяина, начинают слепо ему поклоняться. А если не находят — то раз в четыре года ищут его в избирательном бюллетене. Они никогда не выйдут на улицы, чтобы протестовать против того, что им не нравится. Зато готовы быть безропотным пластилином в чужих начальственных руках.

Наверное, стоит научиться им сочувствовать. Но у меня почему то не получается.

Автор: Павел КАЗАРиН, публицист
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