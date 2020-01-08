Пристайко хочет выборы на Донбассе осенью

— Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы или разведение войск затянется, тогда нужно рассматривать альтернативы Минским договоренностям. Это может быть миротворческая миссия, — говорит министр иностранных дел Украины 49-летний Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию "Бильд", опубликованном 7 января.

— Не хотим замороженного конфликта. Хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам. До замороженного конфликта еще надо дойти. Сейчас в нашу сторону стреляют.

Знаем, кто на нас нападает каждый день и убивает и ранит наших солдат. Знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в "нормандском формате" в Париже российские войска продолжают убивать наших защитников. Ожидания относительно прекращения обстрелов до сих пор не оправдались.

Местные выборы на Донбассе должны происходить параллельно с голосованием в Украине осенью. Это идеальный вариант. Никакие незаконные формирования не могут принять в них участия. С другой стороны, мы не наивны и хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться. Но имели бы по меньшей мере ощущение демократического процесса. Это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего Востока.