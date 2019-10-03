Придется продавать землю

В XIX веке в Российской империи существовала организация "Земля и воля". Землевольцы были недовольны манифестом царя Александра II об отмене крепостного права 1861 года. Они хотели большего.

Им не нравилось, что крестьянскую реформу оттягивали на два года. Помещики за это время должны были сделать уставные грамоты — документы, которые определяли, сколько земли и на каких условиях должны были дать своим бывшим рабам. Однако землей распоряжаться новые хозяева, хоть и с ограничениями — могли.

Молодые и активные участники группы в 1881 году уже под названием народовольцев таки убили царя. Мол, не стоило мораториями народ ущемлять.

В 1920-1930 годах активных украинцев по селам выбили. Кого не успели — положили под немецкие танки или убили в бункерах Украинской повстанческой армии.

До сих пор и селяне, и горожане думают, что иметь землю в собственности — это зло.

Квартиру народ Украины мне продать позволяет. А землю — нет. Боится. Ведь как только мне позволят - я захочу ее продать. Обязательно за бесценок американцам или китайцам, которые вывезут чернозем. Здесь и конец Украины.

Социализм глубоко въелся в души украинцев. Имеем несчастье для Владимира Зеленского. Все 73% избирателей, которые голосовали за него, требуют снизить тарифы не на 5%, а вдвое. Повысить зарплаты и пенсии не на 10%, а втрое. Закончить войну, чтобы и Крым наш, и президент России Владимир Путин не плакал. Посадить Петра Порошенко и Юрия Луценко, а не 20-30 председателей райадминистраций. Ни при каких обстоятельствах не отменять мораторий на землю.

Из всех требований Зеленский может выполнить лишь последнее. Но тогда Международный валютный фонд транш не даст. Доллар будет сначала падать, а затем будет неизбежный дефолт. Селяне скажут - Этот президент плохой, давайте нового. Поэтому продавать землю — придется. И я поставлю Зе-команде жирный плюс. Первый.