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пятница, 21 июня 2019 05:41

Президенту не придется слушать парламент

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Президентскую партию "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах готовы поддержать 47% украинцев, по данным социологов. В ее штабе говорят, что коалицию хотят сформировать единолично.

Вся новейшая история Украины - это многоголосие. В отличие от России, у нас не было единой тумбочки с деньгами. В 1990-х вокруг каждого ресурса сформировалась своя финансово-промышленная вертикаль. Для защиты актива она создавала политические партии и средства массовой информации. Отсутствие монополии на деньги родило конкуренцию, свободу слова и многопартийность. Ни у кого в Украине не было контрольного пакета акций. Свою роль в многоголосие внесли традиционная украинская разобщенность, недоверие к власти и конкуренция взглядов.

Во всех евразийских объединениях, куда Украину пыталась заманить Москва, парламент был лишь придатком администраций президентов. Одобрял направленные законопроекты. Украинская модель тяготела к европейским традициям, где власть обречена на сложные коалиции.

Сторонники президента уверены: если "Слуга народа" займет половину состава Верховной Рады - это хорошо для реформ и борьбы со всем плохим во имя всего хорошего. Дело не в том, что эти избиратели видят идеальное будущее по-разному. Угроза в том, что новый парламент перестанет быть "местом для дискуссий", как это произошло в России.

Ни у одного украинского президента не было монополии на власть. Даже если у Владимира Зеленского нет плохих намерений, эта ситуация погружает его в отсутствие политики. Она предусматривает договоренности и компромиссы. А монопольный контроль над Банковой и Грушевского лишает президента необходимости их поиска.

Безусловно, остаются еще олигархи, с которыми не мог не считаться ни один глава государства. Но вполне возможно, что новая реальность - это продукт их взаимного пакта о ненападении. В разрушающейся системе сдерживания и противовесов, остается единственный элемент - народ. Но разговоры о "если не справится - получит третий Майдан" выглядят сомнительно. За исправление предыдущей электоральной ошибки пришлось заплатить высокую цену. Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, воспользовавшись вакуумом легитимности после побега Виктора Януковича.

В июле избиратель вручит президенту ключи от парламента. Зеленский сможет самостоятельно определять законодательное будущее страны. Нам остается только гадать, какая картинка у него в голове. Кого он будет слушать? Игоря Коломойского? Социологов? Аудиторию своих соцсетей? Ближайшее окружение? Брюссель? Вашингтон? Одно мы знаем точно. Ему не придется слушать украинский парламент. Однопартийное большинство снизит субъектность этого института.

Автор: Павел КАЗАРИН, публицист
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Дата
21
июня

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