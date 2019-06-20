Президенту не придется слушать парламент

Президентскую партию "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах готовы поддержать 47% украинцев, по данным социологов. В ее штабе говорят, что коалицию хотят сформировать единолично.

Вся новейшая история Украины - это многоголосие. В отличие от России, у нас не было единой тумбочки с деньгами. В 1990-х вокруг каждого ресурса сформировалась своя финансово-промышленная вертикаль. Для защиты актива она создавала политические партии и средства массовой информации. Отсутствие монополии на деньги родило конкуренцию, свободу слова и многопартийность. Ни у кого в Украине не было контрольного пакета акций. Свою роль в многоголосие внесли традиционная украинская разобщенность, недоверие к власти и конкуренция взглядов.

Во всех евразийских объединениях, куда Украину пыталась заманить Москва, парламент был лишь придатком администраций президентов. Одобрял направленные законопроекты. Украинская модель тяготела к европейским традициям, где власть обречена на сложные коалиции.

Сторонники президента уверены: если "Слуга народа" займет половину состава Верховной Рады - это хорошо для реформ и борьбы со всем плохим во имя всего хорошего. Дело не в том, что эти избиратели видят идеальное будущее по-разному. Угроза в том, что новый парламент перестанет быть "местом для дискуссий", как это произошло в России.

Ни у одного украинского президента не было монополии на власть. Даже если у Владимира Зеленского нет плохих намерений, эта ситуация погружает его в отсутствие политики. Она предусматривает договоренности и компромиссы. А монопольный контроль над Банковой и Грушевского лишает президента необходимости их поиска.

Безусловно, остаются еще олигархи, с которыми не мог не считаться ни один глава государства. Но вполне возможно, что новая реальность - это продукт их взаимного пакта о ненападении. В разрушающейся системе сдерживания и противовесов, остается единственный элемент - народ. Но разговоры о "если не справится - получит третий Майдан" выглядят сомнительно. За исправление предыдущей электоральной ошибки пришлось заплатить высокую цену. Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, воспользовавшись вакуумом легитимности после побега Виктора Януковича.

В июле избиратель вручит президенту ключи от парламента. Зеленский сможет самостоятельно определять законодательное будущее страны. Нам остается только гадать, какая картинка у него в голове. Кого он будет слушать? Игоря Коломойского? Социологов? Аудиторию своих соцсетей? Ближайшее окружение? Брюссель? Вашингтон? Одно мы знаем точно. Ему не придется слушать украинский парламент. Однопартийное большинство снизит субъектность этого института.