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четверг, 03 сентября 2020 06:45

Президентская форма правления разрывает страну

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Избирательная система может вести страну как к демократии, так и к тоталитаризму.

Американский профессор Дэвид Уильямс из Центра конституционной демократии индейского университета приводит пример. Допустим, существует партия добрых ретриверов, за которую готовы проголосовать 20% избирателей. За партию умеренных догов готовы отдать голоса 30% избирателей минус один, а за агрессивных питбулей — 50% плюс один голос. По мажоритарной или пропорциональной избирательной системе выборы выигрывает партия питбулей, которая мечтает принять закон об уничтожении ретриверов. Но при преференциальной избирательной системе голосуют не за одного кандидата, а за нескольких, размещая каждого по степени своих предпочтений. Выборы в ней выигрывает партия умеренных догов. Ретриверы станут их партнерами по парламентской коалиции.

Президентская форма правления, которая де-факто царит в Украине, основывается на принципе "победитель получает все". Она мотивирует политиков видеть в других не потенциальных партнеров по парламентской коалиции, а конкурентов в борьбе за трон. Поэтому риторика претендентов на президентскую булаву навязывает электорату дилемму-либо я, либо катастрофа.

Логика президентской гонки напоминает лозунг "победа или смерть". Именно так апокалиптически восприняла часть украинских патриотов победу Леонида Кучмы в 1994-ом, Виктора Януковича в 2010-ом и Владимира Зеленского в прошлом году. И так же выглядел выигрыш Виктора Ющенко в 2004 году для большинства русскоязычных жителей Востока и Юга Украины.

В пестрой и разнообразной Украине, в которой нет эффективной системы сдерживания и противовесов, президентская форма правления разрывает страну. Побуждает сторонников одного претендента на гетманство искренне и страстно ненавидеть симпатиков другого.

Зато парламентская форма правления учит политиков договариваться. Побуждает видеть в оппоненте не смертельного врага, а того, с кем завтра придется создавать коалицию. И если ты позиционируешь его в глазах своих избирателей как врага, то правительство с ним создаст кто-то другой. Если во время выборов делаешь ставку на разжигание вражды, рискуешь остаться в парламенте в одиночестве, даже если наберешь больше всех голосов.

Когда меня спрашивают, кто если не Порошенко или Зеленский, я отвечаю — отмена должности президента. Скорее существенное ограничение полномочий. Израиль восьмое десятилетие прекрасно справляется со всеми своими вызовами, оставаясь парламентской республикой. Уинстон Черчилль также был не президентом, а премьером. Конрад Аденауэр, возродивший Германию из пепла, - так же.

Для незрелой нации естественно воспринимать мир персоналистически, а не институционально. Искать мессию, а не создавать прочную и эффективную систему. Стремиться к безусловной капитуляции и уничтожению врага, а не примирению и взаимопониманию. Но в природе сложные системы побеждают простые. И черно-белая картинка мира украинцев может не оставить камня на камне от Украины.

Автор: Геннадий ДРУЗЕНКО, правовед, волонтер
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