Правительство договорилось с Международным валютным фондом о программе сотрудничества на 5,5 миллиарда долларов

- Украина и Международный валютный фонд нашли полное взаимопонимание, - говорит президент 41-летний Владимир Зеленский после телефонного разговора с директором-распорядителем Фонда Кристалиной Георгиевой 7 декабря.

МВФ и украинское правительство предварительно договорились о новой трехлетней программе финансирования на $5,5 млрд. Договор должно утвердить руководство Фонда и исполнительный комитет.

- Нас не устраивают текущие темпы экономического роста. Для ускорения мы продолжим реформы, - говорит Зеленский.

"Эффективность сделки будет зависеть от выполнения комплекса согласованных действий. Президент и я согласились, что экономический успех Украины зависит от укрепления верховенства права, роста добродетели судебной власти и уменьшения роли заинтересованных сторон в экономике. Прежде всего, необходимо защитить достижения в очистке банковской системы", - пишет Кристалина Георгиева, 66 лет, в "Твиттере".

- Программа МВФ критически важна для Украины. Большой внешний долг не сможем обслуживать без поддержки Фонда. Без новой программы Украина рисковала оказаться в состоянии дефолта. Это означало бы обесценивание национальной валюты, рост безработицы и цен, - говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 37 лет.

- Требования Международного валютного фонда не новы. Сейчас самое важное - создание рынка земли. А также попытки олигарха Игоря Коломойского вернуть национализированный государством Приватбанк. Однако сам факт, что новую программу сотрудничества анонсировали, - очень позитивный звоночек. Говорит о том, что Коломойский проиграет.

- МВФ и большие страны, стоящие за ним, подтвердили политическую поддержку Украины, - говорит соучредитель гражданской платформы "Новая страна" 53-летний Валерий Пекар. - Удачно выбранное время - буквально накануне нормандских переговоров. Это усиливает украинскую позицию. Россия хотела бы иметь в переговорах слабую и растерянную Украину без поддержки ключевых партнеров.