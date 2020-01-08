Послом США в Украине может стать военный генерал

- Наша политика крепкой поддержки Украины остается стабильной. Команда посольства и в дальнейшем будет работать в партнерстве с правительством и гражданским обществом, — говорит 2 января 54-летняя Кристина Квин, временно поверенная в делах США в Украине.

Сменила Уильяма Тейлора, который был главой дипломатического представительства с июня 2019-го. Чиновник не может быть на временной должности более 200 дней, по американскому законодательству. Американского посла Мари Йованович отозвали в мае прошлого года.

Квин — бакалавр политологии, работала маркетологом газеты "Лос-Анджелес Таймс". Окончила магистратуру Военного колледжа армии США в области стратегических исследований. На дипломатической службе с 1992-го. Работала в Париже, Брюсселе, Москве, Лондоне. Отвечала за Украину и Беларусь в Совете национальной безопасности США.

— Это назначение переходное и техническое, пока не появится новый полномочный посол в Украине, — говорит эксперт по международным отношениям Александр Хара, 42 года. — Называли кандидатуру генерала в отставке Кита Дейтона. Будет хорошо, если во время российской агрессии посольство будет возглавлять военный. Понимает, какая помощь нам нужна.

Политику США определяют Конгресс и президент. Она — четкая: признание аннексии Крыма, поддержка в сохранении территориальной целостности Украины, предоставление вооружений, помощь в реформировании. У американских дипломатов налажено взаимодействие с центром принятия решений.

То, что долго назначают посла, не означает падение интереса США к Украине. Заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент курирует украинский вопрос. Этим системно занимаются и в Пентагоне.