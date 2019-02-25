После победы Зеленского вероятен новый Майдан

Мир в смятении. Россия оккупировала часть Украины, где реформы все еще тянутся. А демократия тормозит в Европе. Можно было бы подумать, украинцы будут хотеть видеть у руля опытного человека. Зато собираются избрать президентом комика Владимира Зеленского, судя по соцопросам.

Он производит впечатление славного человека. Но абсолютно неопытного как политик и державец. С победой Зеленского взаимоотношения Украины с Западом атрофируются. Олигархи, которые частично отошли в тень, вернутся. Экономика будет падать. Реформы остановятся. Путин и сепаратисты будут в восторге. Кто для них лучше клоуна глава страны, которую они считают посмешищем? Кто хуже справится с военными провокациями? У Путина появится искушение напасть, скажем, на Мариуполь сразу после инаугурации.

Если же осенние парламентские выборы приведут к раздробленной законодательной власти, Украина будет иметь самый худший вариант — слабый президент и слабая Рада. Новый Майдан становится вполне вероятным. Возможно, в течение нескольких месяцев после избрания Зеленского. На этот раз он может быть насильственным, поскольку население имеет на руках много оружия, а армия почти наверняка запротестует против комика-главнокомандующего. Маловероятно, что Путин не поспешит на помощь своим боевым русскоязычным братьям.