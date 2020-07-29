Порошенко проиграл, а Зеленский провалился

Если мы хотим сохранить страну, уже надо забыть, кто за кого голосовал в прошлом году.

Те, кто поддержал Петра Порошенко, продолжая позорить избирателей Владимира Зеленского, только мешают им осознать реальность. Порождают сопротивление и настояние на своем. Они не хотят признать, что Порошенко достиг электорального потолка. Если бы выборы были сегодня, результат был бы тот же.

Те, кто голосовал за Зеленского и разочаровался, продолжают делать вид, что ничего особенного в стране не происходит. Этим усиливают ярость всех тех, кто признает реальность. Отрицая собственные ошибки, они принимают на себя часть ответственности за то, что будет дальше.

К анализу поведения украинских избирателей подходит модель стадий принятия реальности американского психолога Элизабет Кюблер-Росс. Сначала идет отрицание. Далее - гнев, торг, депрессия. Последний этап — принятие.

Порошенко проиграл выборы 2019 года. С тех пор прошло 15 месяцев, а значительная часть избирателей Петра Алексеевича все еще не приняла этот факт. Застряли на стадии гнева, торга или депрессии. Но действовать можно только с этапа принятия.

Так же есть факт, что Владимир Зеленский не достиг за год ничего из обещанного. Этого не принимают его избиратели. Большинство пока находятся на стадии отрицания. Но немало людей уже на стадиях гнева, торга и депрессии. Важно, чтобы тех из них, кто добрался до принятия, противоположный лагерь принял как потенциальных союзников в общей борьбе за будущее.

Если общаетесь с человеком на стадии отрицания, предоставляйте безэмоциональную информацию. Сторонникам Порошенко стоит показать статистику и социологию. Бывшим сторонникам Зеленского — объективные показатели, например, экономические. Не дразнить их, не насмехаться и не цепляться.

На стадии гнева — мягко поддержите. Но не спорьте на высоких тонах, не переходите на личности. На стадии торга — обсудите последствия случившегося. Возможна эмоционально неокрашенная дискуссия относительно фактов. На стадии депрессии — опять-таки, мягко поддерживайте. На этапе принятия — поздравьте, не напоминайте о прошлом, переключитесь на разговор о будущем.