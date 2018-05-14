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Порошенко поговорил с Макроном и Меркель

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Президент Украины Петр Порошенко встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они скоординировали действия перед переговорами с российским президентом Владимиром Путиным.

— Мы согласовали шаги, которые должны сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание нормандского формата (переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией об урегулировании конфликта на Донбассе. — ГПУ). Обсудили дорожную карту выполнения Минских договоренностей, учитывая миротворцев на Донбассе, — говорит 52-летний Петр Порошенко. — 18 и 23 мая Меркель и Макрон будут иметь переговоры с Путиным. Вероятнее всего, в Париже.

Когда состоится встреча в нормандском формате, еще не известно.

— Лидеры западных стран не могут решать судьбу Украины без нашего президента, — говорит политолог Петр Олещук, 34 года. — Им нужно договориться о сценарии, который будут совместно доносить Путину. Чтобы он не вызвал агрессивных возражений со стороны лидера России и имел шанс на существование.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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