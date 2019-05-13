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вторник, 14 мая 2019 06:30

Поместной церкви Украины угрожают внутренние распри

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Почетный патриарх Поместной церкви Украины 90-летний Филарет пригласил архиереев на 14 мая на традиционное для бывшей УПЦ Киевского патриархата молитвенное празднование в честь священномученика Макария в Киев во Владимирский собор.

Приглашения были на бланках УПЦ КП и подписаны патриархом Киевским и Всея Руси-Украины Филаретом. Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что такого не получил. После этого Филарет таки его прислал. И написал, что раньше не приглашал, потому что за последние пять месяцев Епифаний не сослужил с ним и "возникла мысль, может ошибочно, что вы считаете унижением служить с патриархом Филаретом".

- Киевский патриархат есть. Его не нужно возвращать. Придет время, когда его признают, - заявил Филарет 9 мая в программе ТСН.

Имелось в виду, что Православная церковь Украины - это и есть Киевский патриархат, хотя сейчас де-юре имеет статус митрополии, объяснили в окружении Филарета изданию Би-Би-Си.

В Украине нет религиозного объединения под названием "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата", заявили в Министерстве культуры. Его деятельность приостановлена 30 января путем присоединения к Православной церкви Украины.

- Повестка дня встречи, которую собирает Филарет 14 мая, неизвестна. Судя по его высказываниям, может быть попытка реанимации Киевского патриархата. Это абсурдно. 15 декабря прошлого года все епископы согласились его ликвидировать и с верующими войти в Православную церковь Украины, - говорит религиовед Александр Саган, 52 года.

- Филарет сам подписывал протокол о ликвидации. Если патриархат восстановят, это будет считаться отколом от ПЦУ. Такой сценарий маловероятен. Есть люди, которые пытаются подвигнуть Филарета на резкие шаги. Под их давлением он принял решение о совещании епископов. Многое будет зависеть от того, сколько их придет. Думаю, будет не более 10 из 60 иерархов - мало для серьезных движений.

ПЦУ создавали и давали томос Вселенской патриархии для преодоления раскола, который длился с 1992 года. Поэтому восстановление Киевского патриархата нанесло бы удар не только ПЦУ, но и авторитету вселенского патриарха Варфоломея, который поддержал нас в стремлении собственной церкви.

Глава Православной церкви Украины Епифаний - выдвиженец Филарета. На объединительном соборе в прошлом году казалось, что никаких конфликтов между ними быть не может. Но с января уже чувствовалось напряжение внутри церкви.

Как сейчас происходит переход приходов в ПЦУ?

- Первая волна спала. Общины, которые давно намеревались перейти, но их сдерживало непризнание КП и фигура Филарета во главе, уже перешли. Далее нужна кропотливая работа активистов, объяснять людям, что такое ПЦУ, томос и зачем они нужны. Каждое православное государство, как только получало политическую независимость, работало над церковной. Украина не исключение. Если государство не контролирует значительную часть религиозной сети, то ее политическая независимость условна. У нас более 30 процентов - вне контроля Украины. Поэтому получили войну на Донбассе и аннексию Крыма.

Петр Порошенко шел на выборы с лозунгом "Армия, вера, язык". Его проигрыш повлияет на становление Украинской церкви?

- Логика развития государства предполагает духовную независимость. С этого курса не свернуть при любом президенте. Давление только усилит сопротивление и оживит переход.

Время играет против Москвы. Вырастает поколение, не обремененное имперской идеологией. Раньше всех убеждали, что только в России истинное православие. ПЦУ больше угрожают внутренние распри, чем властные или внешние воздействия. Еще есть напряжение в отношениях епископов бывших Киевского патриархата и Автокефальной церкви. Долго продолжалось противостояние между ними. За пару месяцев эти исторические наслоения не сойдут. Должно пройти год-два, пока все стабилизируется.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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