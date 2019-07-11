Полтавщина находится на грани экологической катастрофы

Пока ищем укрытия от палящего зноя, рядом возникают угрозы опаснее. И создаются они на свалках, которых сегодня на Полтавщине почти 550 и состояние обустройства которых критическое.

По официальным данным, свалки несанкционированные. Из них 20% имеют соответствующую документацию и отведенную под них землю, а защитный слой под мусором, ограждение и охрану - только восемь объектов. Самая опасная из них - Макуховская свалка, находящаяся в аварийном состоянии и представляющая серьезную угрозу для здоровья жителей области.

Полтавчане не один год ждут решения проблемы с Макуховской свалкой и устали от властных обещаний устранить ее практически накануне каждых выборов. Однако ситуация только ухудшается и вызывает настоящую тревогу.

Объемы мусора, которые ежедневно вывозят из Полтавы и Полтавского района, давно превысили все допустимые нормы для этой свалки. А отсутствие нормальных условий и полное несоблюдение гигиенических норм создают реальную угрозу повторения катастрофы, в разы более мощной, чем история со львовским мусором.

Особенно опасной ситуация становится летом, когда температура значительно повышается, что способствует самовозгоранию. Во-первых, горы мусора быстро нагреваются и из-за накопления определенных газов часто самовозгораются. В процессе горения в воздух попадают вредные вещества, подобные канцерогенам, которые в разы увеличивают угрозу развития раковых опухолей, или фосгену, который со времен Первой мировой войны известен как боевое отравляющее вещество.

Диоксины и диоксиновые соединения, которые выветриваются при таких пожарах - одни из самых опасных ядов, действующих на клеточном уровне и приводящих к генным мутациям и бесплодию людей, проживающих рядом.

Исследования медиков показывают, что у женщин, проживающих в радиусе 5 км от свалки, на 12% большая вероятность родить больного ребенка. А уровень бесплодия возрастает почти на 18%. Повысилось и количество случаев заболеваний нервной системы - на 29%, костно-мышечной - на 16%. Также распространены болезни кожи, легочные и аллергические болезни, которыми страдает почти каждый третий житель близлежащих сел.

Во-вторых, сточные воды и атмосферные осадки, попадающие на территорию свалки, превращаются в так называемый свалочный фильтрат, он просачивается в грунтовые воды, стекает в реки. Вода, которую люди пьют из колодцев и из кранов, содержит его. Хорошего она ничего не несет. Тем более что культура сортировки отходов отсутствует, а состав мусора, который свозят на подобные свалки, опасен.

В-третьих, почвы, расположенные под свалкой, даже в случае ее ликвидации, пригодными для использования будут не ранее чем через 70 лет. Страдают и почвы окружающих сел, тоже насыщенные этим "свалочным соком".

В-четвертых, немалая угроза возникает и для санитарно-эпидемического состояния - насекомые и животные, обитающие на Макуховской свалке, переносят различные инфекции. Уровень аллергических реакций на укусы насекомых у детей вырос почти втрое, и это не говоря об инфекционных болезнях, возбудители которых распространены в завалах макуховского мусора.

Этой ситуации можно помочь при наличии политической воли у местных властей и народных депутатов. Пока чиновники будут заинтересованы в "мусорных" деньгах и пиаре на проблеме, вопрос не решится. Разве что - с помощью какого-то взрыва или очередной трагедии. А то, что здоровье десятков тысяч людей становится заложником трагедии, сегодняшнюю власть особо не беспокоит.