"Полное одиночество властелина" - Путин не продержится до конца нового срока

7 мая Владимир Путин в четвертый раз занял пост президента России. Будет занимать его шесть лет. Инаугурацию провели в Большом кремлевском дворце, в Андреевском зале, где короновали императоров Александра III и Николая II. В присутствии 5 тыс. приглашенных — депутатов, министров, губернаторов, художников. Во дворец Путин приехал в черном лимузине российского производства.

"Абсолютно неживая, формализированная церемония, — написал в "Фейсбуке" российский философ 71-летний Игорь Чубайс, родной брат политика Анатолия Чубайса. — В 2012-м ни одного человека, который бы празднично прогуливался, не было на маршруте проезда президентского кортежа. Теперь ни одного человека не было даже во дворе Кремля.

Президент входит в Кремлевский дворец. Сотни официальных гостей сдержанно аплодируют. Ни эмоций, ни попыток пожать руку старому-новому руководителю, ни его попыток перекинуться приветствием с приглашенными. Полное одиночество властелина. Путин поднимается на подиум и слушает, как все поют ему гимн. Сам молча смотрит в зал.

Речь инаугурации состояла лишь из общих рассуждений и не содержала никакой конкретики. О приоритетах на ближайшие годы — ни слова. Куда идем — тайна. Точно такой текст можно было произнести и 10, и 20 лет назад. Признание, что нам нужен прорыв во всех сферах, означает тотальную отсталость. А обнадежение, что Россия всегда возрождалась, как птица-феникс, показало, мол, по Руси прошел новый Мамай. Сделано это специально или случайно — не знаю.

А за стенами Кремля продолжала свою тяжелую жизнь настоящая, реальная и совсем другая Россия".

"Ничего революционного в речи Путина гости не услышали. Он требует прорыва. Но об этом он говорил и в обращении к нации два месяца назад. И в 2012 году, когда объявил о технологической трансформации России, — напоминает обозреватель немецкой деловой газеты "Хандельсблат" Андре Баллен.

— Все остается по-старому. Кандидатом на пост премьер-министра опять предложил Дмитрия Медведева. В правительстве будут лишь внешние изменения. Ожидается возвращение давнего доверенного Путина — Алексея Кудрина (бывший заместитель главы правительства и экс-министр финансов РФ. В сентябре 2011-го на съезде "Единой России" Медведев предложил Путину баллотироваться в президенты в 2012 году, заявив, что сам пойдет работать в правительство. Кудрин сказал, что не видит себя в правительстве Медведева из-за разногласий по пакету вопросов, прежде всего, относительно существенных расходов на военные цели. — ГПУ). Его назначение призвано ослабить напряженность в отношениях с Западом.

"Владимир Путин на приеме пожал руку только трем: патриарху Кириллу, Дмитрию Медведеву и Герхарду Шредеру (бывший канцлер Германии, член правления российской компании "Газпром". — ГПУ). Это показательный момент, — пишет журналист американского издания "Вашингтон пост" Антон Трояновский. — На наибольшем политическом событии года, всего за два дня до отмечания победы Советского Союза над нацистами во Второй мировой войне, самое почетное место в первом ряду дали бывшему немецкому лидеру. В бывшем офицер КГБ в Восточной Германии, который сейчас правит Россией, продолжает видеть в Берлине свой ключевой мост в Европу. Это была попытка продемонстрировать россиянам и Западу, что у Кремля все еще есть союзники за рубежом".

Во время инаугурации произошел казус — военные не смогли поднять российский флаг над Кремлем в нужный момент. Церемония состоялась под приспущенным стягом.

"Такой знак свидетельствует, что Россию ожидает какое-то скорбное событие. Возможно, оно случится уже этим летом. А именно — во второй половине июля-августе, — говорит астролог Влад Росс изданию "Главред". — Были и другие плохие знаки. Среди них — убывающая Луна. Худшего время для инаугурации не придумаешь. Это всегда обещает свержение власти. Еще один плохой вестник — жесткий квадрат между Марсом и Ураном. Это говорит о том, что произойдет неожиданный отход от правления.

Все астрологические явления свидетельствуют: Путин не продержится до конца нового президентского срока. Максимальный период связан с цифрой три. Будет это три месяца или три года — посмотрим".