Прошло четыре года с печальноизвестных событий 2 мая в Одессе (во время столкновений в 2014-м между сторонниками антимайдана и проукраинскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 людей. — ГПУ). Главное и самое очевидное следствие — отсутствие до этого времени понятной официальной версии одесских событий дает возможность для усиления спекуляций.

Например, можно вспомнить очередной фильм израильских авторов. Раньше они продвигали тему "грузинских снайперов" на Майдане, которые якобы стреляли и в протестующих, и в силовиков, чтобы спровоцировать стороны к активным действиям. А теперь обвиняют спикера парламента Андрея Парубия (в 2014-м был главой Совета национальной безопасности и обороны Украины. — ГПУ) и других известных украинских политиков.

Как по мне, украинское государство должно на распространение подобной информации как-то реагировать. Хотят адвокаты "беркутовцев", чтобы "грузинских снайперов" допросили в суде? Значит нужно допросить. Это помогло бы установить, кем реально являются эти люди и имели ли они хоть какое-то отношение к Майдану. Потом осуществить официальное опровержение, опираясь на эту информацию. Почему наши стражи порядка не хотят этого — загадка.

По-видимому, это вопрос мотивации. И профессионализма, который проявился сполна во время всех резонансных дел — от убийств на Майдане и до госизмены Виктора Януковича, где адвокаты последнего "таскали" молодых прокуроров.

Между тем в России Николай Азаров обещает вернуться. Можно иронизировать, но хотя у нас и внедрено "заочное осуждение", никто из соратников Януковича так и не был осужден. Как и сам Янукович до сих пор не имеет ни одного приговора. Даже по упомянутой госизмене, где согласно заявлениям из Генпрокуратуры, вроде бы и доказывать ничего не нужно — все и так понятно. Но суд тянется, а приговора не видно.

Чего ждут стражи порядка? Дотянуть до выборов? До возвращения старых и знакомых лиц? Показывают им таким образом свою лояльность?