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четверг, 20 февраля 2020 06:10

План прекращения войны на Донбассе согласовывали без Украины

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— Кремль понимает усталость Европы и США из-за неопределенной позиции Украины. У нас война, но Россия остается нашим третьим по величине экономическим партнером. Европейские страны из-за санкций несут потери. Мы не предложили ничего, чтобы уменьшить убытки. Украина ранее высказывала предложения изменить Минские соглашения, потому что они не работают. РФ через Германию показала свое видение их, — говорит политолог Александр Кочетков, 64 года.

На Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали план прекращения войны на Донбассе. Его разработали три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам. Предлагает 12 пунктов. Среди них создание "нормандского формата" на уровне военных, запуск программы разминирования, восстановление зоны свободной торговли между Украиной и Россией, постепенное снятие санкций с РФ, ее сближение с Евросоюзом. А также запуск "Всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, которая учтет взгляд соседей, включая Россию". Крым в документе не упоминают. Украинскую сторону в разработке плана представляли три эксперта: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Подписал документ председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.

56-я конференция по безопасности в Мюнхене длилась 14-16 февраля. Приняли участие президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Австрии Себастьян Курц, госсекретарь США Майк Помпео. В субботу выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Американские дипломаты, чиновники и эксперты заявили о неприемлемости "мюнхенского плана" по Донбассу. Среди подписантов заявления бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович.

"Два пункта повторяют предложения Кремля, — говорится в нем. — Решение проблемы описывается с точки зрения Москвы. Конфликт начался, когда российские войска в российской форме, но без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым. Москва аннексировала его. Потом начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине".

— План не учитывает международное право, которое требует от России просто покинуть украинскую территорию, отдать Крым, — говорит министр иностранных дел 49-летний Вадим Пристайко.

— "Мюнхенский план" если и не создали в Кремле, точно согласовывали там. В соответствии с ним сближение ЕС и России будет происходить за счет Украины, — говорит Александр Кочетков.

— Само существование таких планов — опасность. Их согласовывали без участия Украины. К нам до сих пор относятся как к объекту. Россия во всех инициативах продвигает особый статус Донбасса в той или иной форме. Хочет образовать в составе нашего государства регион, который будет ориентироваться на Москву. Кремль ожидает, что другие пограничные области Украины захотят тоже особого статуса. Вопрос Крыма отложили на годы. Он — неотъемлемая составляющая российско-украинского конфликта. Его всячески пытаются вынести за скобки.

"Мюнхенский план" могут вынести на рассмотрение во время следующей "нормандской встречи". Будут говорить о каждом пункте отдельно.

— В Украине к власти пришел президент, который берет курс на примирение. Европа решила помочь Зеленскому сформировать окончательную позицию, — считает политолог Константин Батозский, 39 лет. — Однако традиции ЕС предусматривают диалог. То, что получили на выходе, отражает исключительно позицию Кремля. А мнением Киева пренебрегли. План создали, чтобы проверить реакцию Украины и остального мира.

Особенно возмутил пункт о необходимости какого-то общего диалога относительно идентичности и отношения к соседям. Это грубая попытка вмешаться во внутренние дела нашего государства. Путь на вступление в ЕС и НАТО прописан в Конституции, Россия — агрессор, а украинская нация состоялась. Здесь не о чем говорить.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
20
февраля

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