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пятница, 20 июля 2018 06:55

Перепись населения не проводят во время боевых действий

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Правительство назначило пробную перепись населения на 2019 год. Провести ее должны в Оболонском районе столицы и Бородянском Киевской области.

Общенациональную перепись в ближайшее время проводить не стоит. Из-за войны и хаотического движения населения с оккупированных территорий результаты будут недостоверными, считает эксперт Института актуальных исследований Алексей Панченко, 37 лет.

Для чего проводить пробную перепись?

— Речь о внедрении новых технологий, — говорит Алексей Панченко. — Перепись — организационно сложный процесс. Собирают и обрабатывают информацию сотни тысяч учетчиков. В последний раз это делали в 2001-м. Тогда не было интернета и компьютеров в государственных учреждениях. Сейчас данные будут сразу передавать через сеть.

Технологии нужно протестировать в пределах небольшой группы. Апробируют программное обеспечение, проверят, легко ли работать с планшетами.

Всеукраинскую перепись запланировали на 2020 год. По предварительным подсчетам, будет стоить почти миллиард гривен. Такие расходы оправданы?

— Перепись — вторая самая масштабная операция для государства после войны. На работу сотен тысяч людей нужны довольно большие деньги.

Состоится, когда в государственный бюджет заложат эти средства. Маловероятно, что это произойдет в 2020-м. Война вряд ли окончится. Следовательно — и демографические процессы, связанные с ней.

Но перепись имеет и плюсы. Отсутствие реальных цифр количества населения — дополнительная лазейка для коррупционеров.

— Если бы меня спросили зимой в 2013 году, нужно ли проводить перепись населения, я бы сказал — немедленно. Никто не почесался провести ее в 2010-м или 2011-м. Организация Объединенных Наций рекомендует делать это каждые десять лет.

Но сегодня нужно считаться с войной. Оккупированы приблизительно восемь процентов территории Украины. Есть несколько миллионов внутренне перемещенных лиц. Часть из них не зарегистрированы. На прифронтовых участках нужен особый порядок переписи. Есть другие факторы, которые делают результаты недостоверными.

Кроме того, длится объединение территориальных общин. Может оказаться, что десятки тысяч людей запишут в сельское население. А оно вскоре станет городским.

Когда же может состояться перепись?

— В 2021 году. В лучшем случае. А реальнее — в 2030–2031-м. Поскольку ООН рекомендует проводить переписи в первый или последний год десятилетия.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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