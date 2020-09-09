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четверг, 10 сентября 2020 06:55

Печерский суд требует отдать Суркисам 10 миллиардов гривен

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Печерский районный суд Киева 2 сентября одобрил принудительное списание средств или арест имущества Приватбанка. Это может произойти в случае отказа выплачивать британским офшорным компаниям братьев Суркисов $350 млн. Это почти 10 млрд грн, или 230 грн с каждого украинца, посчитали аналитики проекта "Цена государства".

Требования истцов касались обязательств Привата обслуживать депозиты Игоря и Григория Суркисов и их родственников, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала банка. Задолженность с процентами выросла, мол, с $250 млн до $350 млн. Приватбанк не признает их депозиты. Считает лицами, связанными с Игорем Коломойским-бывшим владельцем Привата. В 2016-м банк перешел в собственность государства. До национализации мошенничество в нем привело к ущербу в $5,5 млрд, подтвердило международное детективное агентство "Кролл".

Министерство финансов готовит апелляционную жалобу. Приватбанк заявил, что не планирует выплачивать средства.

- Государство не признает эти депозиты. Коломойский выводил деньги из банка и записывал их на Суркисов, — говорит экономист Борис Кушнирук, 54 года. — Должно быть уголовное расследование происхождения средств. Удовлетворение этого иска противоречит международным обязательствам Украины. Сотрудничество с Международным валютным фондом и Всемирным банком может остановиться.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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Дата
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