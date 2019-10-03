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пятница, 04 октября 2019 07:20

От Украины зависит, сможет ли Путин превратить ее в Беларусь

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— Нас не ждут в НАТО. Скорее Грузию возьмут. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут, — говорит народный депутат от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде 39-летняя Ирина Верещук в интервью 21 сентября. Позже она сказала, что ее слова неправильно поняли.

— Меня критикуют за то, что я сказала: к сожалению, Североатлантический альянс оглядываться на Россию. Они это сделали в 2008 году. Сейчас НАТО работает с Москвой по Ирану, Венесуэле, Сирии, Афганистану. Чтобы они не смотрели на Россию, принимая решения по Украине, должен измениться сам Альянс.

Представитель партии власти выразила то, что мы слышали от пророссийских спикеров много лет. О многовекторности, внеблоковом статусе. Это Украина во время премьерства Виктора Януковича, а затем и Юлии Тимошенко отказалась от получения Плана действий по членству в НАТО в 2008-м, а не Альянс нам отказал. Тезис о том, что Запад "сливает" Украину, хочет как можно быстрее помириться с Россией и поделить кровавые нефтедоллары — не новый. Именно на это рассчитывал Кремль, начиная агрессию против Украины.

Запад любит деньги. Но еще он не может собственноручно разрушить систему мирового права. Пока жертва сопротивляется, против агрессора идут иски об ответственности за оккупацию, убийства, потери, вмешательство во внутреннюю политику суверенного государства — до тех пор ни один толстосум не может сделать вид, что Россия — не страна-преступник. От Украины зависит, сможет ли Путин превратить ее в Беларусь.

Нужно сосредоточиться на том, чего хочет новая украинская власть. Происходят на удивление продуманные процессы. Де-факто прощение приспешников Януковича, уголовные дела против организаторов Майдана, отвод украинских войск. Поступают сообщения о сворачивании программ по перевооружению армии. Это признаки воплощения российской повестки дня в украинской политике. На декабрьском саммите НАТО в Лондоне не будут рассматривать заявку Украины на получение Плана действий. Потому что наша страна сама снизила планку.

Сознательная часть общества должна наконец начать создавать структуры, накапливать политический капитал, привлекать на свою сторону дезориентированные слои населения. Украинцы должны создавать свою элиту. Интеллектуальную, политическую, моральную, дипломатическую. Без национальной элиты нет нации, национальной политики и четких национальных интересов.

Суть не в том, реально ли сегодня получить План действий относительно членства Украины в НАТО. А в том, чтобы действиями не прекращать доказывать свое стремление стать членом Альянса. Нужно победить агрессора, забить последний гвоздь в гроб антиукраинской имперской идеи.

Автор: Лариса ВОЛОШИНА, психолог
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