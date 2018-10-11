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пятница, 12 октября 2018 05:26

Остановить кражу ГТС и снизить тарифы - реально

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В домах холодает, а украинцы до сих пор не знают, какая будет цена на отопление. Власти сообщают, что тарифы растут, но предусмотрительно не говорят на сколько. Юлия Тимошенко не согласна с повышением тарифов, поскольку знает, что их нужно и можно уменьшать. Главное - знает и как это сделать. Прежде всего - нужно прекратить воровать.

Лидеру "Батьківщини" стало известно о "махинации века", которую хочет провести руководство Нафтогаза. Речь идет о "прихватизации" украинской газотранспортной системы. Это последнее, после земли, украинское богатство.

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" планирует "раздерибанить" за копейки половину газотранспортной системы в пользу неизвестных "инвесторов". И еще по цене в 20 раз дешевле, чем ГТС стоит. Власти же уверяют, что "труба" вскоре превратится в металлолом, поскольку Россия хочет поставлять газ в Европу другими путями. В чем же тогда интерес загадочных "инвесторов" - тайна.

Юлия Тимошенко напомнила, что ГТС приносит Украине ежегодно почти $ 3 млрд и может быть использована для продажи украинского газа Европе. Для этого есть все возможности - месторождения, запасы топлива, инфраструктура. Не хватает только политической воли возобновить добычу украинского газа. Не так давно его объемы составляли 60 млрд куб. м в год. Сейчас - не более 20. Таков результат работы коррумпированного Нафтогаза.

Сегодняшняя попытка забрать государственное достояние не первая. В 2007 году команда Ющенко пыталась приватизировать ГТС. Не удалось из-за действий Тимошенко и депутатов "Батьківщини" в парламенте. Тогда их законопроект о запрете любых манипуляций с ГТС поддержали 430 нардепов - абсолютный рекорд за всю историю парламента. Сегодня Тимошенко требует принять закон, который отменила действующая власть и обещает ликвидировать Нафтогаз сразу после победы на выборах.

Газовый спекулянт ничего не добывает и не производит. Он только продает украинский газ украинцам по завышенным тарифам. Коррупция и вымогательство - вот "секрет успеха" Нафтогаза, чей доход сравнялся с доходом российского Газпрома. Того самого, который должен Украине миллиарды долларов по решению суда. "Ликвидация Нафтогаза и нормирование рынка топлива сможет снизить тарифы для украинцев минимум вдвое", - говорит Юлия Тимошенко.

Нафтогаз увидел в заявлениях Тимошенко действительную угрозу, так как ни снижать тарифы, ни покидать свои должности они не собираются. Зато активизировали идейных и проплаченных сторонников монополии и завышенных тарифов, чтобы те в прессе и соцсетях отстаивали Нафтогаз. Дошло до абсурда. Председатель правления компании Андрей Коболев заявил, что в случае ликвидации Нафтогаза РФ не отдаст Украине долг по решению Стокгольмского арбитража.

Несмотря на то, что Украина до сих пор не получила от россиян денег, руководство Нафтогаза уже выписало себе миллиардные премии. Незадолго до пресс-конференции Тимошенко, коммерческий директор компании Юрий Витренко перевел почти $ 4 млн на счет своей жены в Лихтенштейне.

"Вижу, своим заявлением о намерениях ликвидировать Нафтогаз я расшевелила осиное гнездо, - написала в "Фейсбуке" Юлия Тимошенко. - Россия и Газпром заплатят все до последней копейки. И деньги пойдут не на миллионные премии руководству Нафтогаза и не в карманы коррумпированной власти. Эти средства - для людей ".

Сергей Быков, глава аналитического центра ИНПОЛИТ

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