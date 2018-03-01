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пятница, 02 марта 2018 06:50

Нужно реформировать штатную структуру Вооруженных сил

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— Происходит замена генеральского корпуса. Генералами становятся новые профессиональные военные с боевым опытом. Система обновляется, — говорит 45-летний Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

С начала войны на Донбассе 50 военных получили генеральские звания. А за первые 15 лет независимости их присвоили 637 лицам.

— В настоящий момент в Украине 187 генеральских должностей. Это очень много. В США и других западных странах их гораздо меньше, — говорит военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, 52 года. — Например, у заместителя начальника Генштаба есть четыре заместителя. Все они — генералы. Если со званием полковника занимаешь генеральскую должность, то через три года тебе присваивают генерала. У нас звания привязаны к выслуге лет и должности. А в западных армиях — к достижениям.

Очень мало генералов сами принимали участие в военных действиях. Хотя 90 процентов имеют статус участника боевых действий. В действительности же они выезжали на несколько недель в штаб АТО в Краматорске. Потом возвращались в тыл и сидели над картами. И даже это у них выходило плохо. Ведь произошли такие трагедии, как Иловайск, Дебальцево. Реально офицеров с боевым опытом, которые в начале войны имели звание подполковника, командира батальона, а сегодня являются генералами и находятся на руководящих должностях, — единицы.

Должны ответить на вопрос: какую армию хотим построить? Неэффективную и устаревшую или западного образца, что отвечала бы требованиям сегодняшних реалий? Нужно реформировать штатную структуру, пересмотреть необходимое количество генералов, сформировать военную доктрину, по которой будут действовать Вооруженные силы. Тогда будет понятно, как должна формироваться руководящая часть армии.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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