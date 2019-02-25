Новый проход через Керченский пролив может отсрочить выборы

Украина планирует совершить еще один проход через Керченский пролив. На этот раз под наблюдением иностранных наблюдателей. 25 ноября российские пограничники напали на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря. Захватили судна "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" и взяли в плен 24 моряка.

— Состоялись консультации с немцами и французами относительно формата мониторинговой миссии. Мы прорабатываем возможности наблюдения с моря, с воздуха и из космоса, — говорит министр иностранных дел Украины Павел Климкин, 52 года, в интервью изданию "Цензор.нет".

В МИД России назвала намерение Украины провокацией.

— Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря. Она предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма, — говорил в декабре о необходимости очередного прохода украинских кораблей через Керченский пролив секретарь Совета нацбезопасности и обороны 54-летний Александр Турчинов.

- Наши корабли должны добраться до базы в Бердянске. Она является важным узлом безопасности в украинском Азове. Это будет демонстрация политики по возобновлению контроля над ним, — говорит бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, 65 лет. — В роли международных наблюдателей могут выступить военные корабли Америки и стран — членов НАТО. Хотя и это не гарантирует безопасности.

— Нет ни военного, ни политического смысла повторять проход украинских кораблей через Керченский пролив, — говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года.

— Даже если россияне пропустят наши корабли, споры вокруг Азова это не решит. Но если РФ применит оружие, это позволит нашему президенту снова инициировать военное положение и отсрочить выборы.

Для мирового сообщества наш конфликт с Россией в Азовском море остается внутренним. Ведь мы до сих пор не денонсировали договор о совместном использовании этой акватории с РФ. Расторгнув его, вынесем вопрос Азова на международный уровень.