Новый проход через Керченский пролив может отсрочить выборы

 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 378
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1260
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1080
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 630
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 864
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5778
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1719
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42582
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
3
2
3
2
2
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1143
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4032
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2790
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2214
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5184
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
2 Просмотров: 360
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
вторник, 26 февраля 2019 07:26

Новый проход через Керченский пролив может отсрочить выборы

  Комментировать

Украина планирует совершить еще один проход через Керченский пролив. На этот раз под наблюдением иностранных наблюдателей. 25 ноября российские пограничники напали на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря. Захватили судна "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" и взяли в плен 24 моряка.

— Состоялись консультации с немцами и французами относительно формата мониторинговой миссии. Мы прорабатываем возможности наблюдения с моря, с воздуха и из космоса, — говорит министр иностранных дел Украины Павел Климкин, 52 года, в интервью изданию "Цензор.нет".

В МИД России назвала намерение Украины провокацией.

— Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря. Она предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма, — говорил в декабре о необходимости очередного прохода украинских кораблей через Керченский пролив секретарь Совета нацбезопасности и обороны 54-летний Александр Турчинов.

- Наши корабли должны добраться до базы в Бердянске. Она является важным узлом безопасности в украинском Азове. Это будет демонстрация политики по возобновлению контроля над ним, — говорит бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко, 65 лет. — В роли международных наблюдателей могут выступить военные корабли Америки и стран — членов НАТО. Хотя и это не гарантирует безопасности.

— Нет ни военного, ни политического смысла повторять проход украинских кораблей через Керченский пролив, — говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года.

— Даже если россияне пропустят наши корабли, споры вокруг Азова это не решит. Но если РФ применит оружие, это позволит нашему президенту снова инициировать военное положение и отсрочить выборы.

Для мирового сообщества наш конфликт с Россией в Азовском море остается внутренним. Ведь мы до сих пор не денонсировали договор о совместном использовании этой акватории с РФ. Расторгнув его, вынесем вопрос Азова на международный уровень.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новый проход через Керченский пролив может отсрочить выборы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

"Чи міг отримати по голові держаком від прапора": як у Криму пручалися окупації

Авиация Люфтваффе пришла в упадок из-за недостатка пилотов

Гюго предсказал независимое будущее Украины

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 42163
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 41395
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 28800
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 4 Просмотров: 23211
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 13401
Комментарии
После победы Зеленского вероятен новый Майдан
После победы Зеленского вероятен новый Майдан Просмотров: 126
"Деньги за уголь из Донбасса возвращаются пулями и снарядами"
"Деньги за уголь из Донбасса возвращаются пулями и снарядами" Просмотров: 18
Евровидение стало частью гибридной войны России
Евровидение стало частью гибридной войны России 1 Просмотров: 468
Нет впереди веков
Нет впереди веков Просмотров: 45
Малоросом быть легче. Но стыдно
Малоросом быть легче. Но стыдно Просмотров: 18
Больше всего комментируют
25
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
9
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
8
MARUV не поедет на Евровидение
4
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 268
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua