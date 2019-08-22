Независимую Украину начали приобретать пять лет назад

 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1656
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
2 Просмотров: 2142
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1449
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2070
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1836
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2160
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2142
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5625
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2142
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2394
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 171
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
пятница, 23 августа 2019 07:51

Независимую Украину начали приобретать пять лет назад

  Комментировать

- Украинцы до сих пор определяются, как должна выглядеть наша государственность, - говорит публицист Виталий Портников, 52 года.

- Для одних независимое государство - идентичность, приют для тех, кто хочет быть украинцем. Для других - экономическое формирование, которое должно принести благосостояние гражданам. Третьи убеждены, что эти опции нужно объединять. Строить классическую европейскую державу - богатую, некоррумпированную и демократическую - которая была бы убежищем украинства.

Успешное будущее Украины заключается в объединении этих факторов. Ведь без идентичности возникает вопрос: для чего нам независимость вообще? Почему не можем быть частью Российской Федерации? Государство-убежище украинцев должно эффективно развиваться как социально-экономический организм. Для этого надо приложить усилия.

 

Какие имеются достижения на пути развития Украины за 28 лет?

- Часть общества понимает, что украинскому народу нужно строить государство. Демократическое и европейское. Такие люди - не большинство. Но в 1991-м будущие украинские граждане вообще не понимали, что это такое. За несколько месяцев до этого голосовали за так называемый обновленный Советский Союз.

В Украине почти не было перестройки. Имели наиболее консервативное население в СССР. Это произошло из-за репрессий, голодомора, победы большевиков в гражданской войне. Побежденные исчезли с лица земли. Их уничтожили во время войны, оккупации Украины и репрессий. Это привело к деградации населения. Последствия заметны и сегодня.

Осознание необходимости собственного государства необратимо?

- Да. Но мы не знаем, в каких границах должно существовать Украинское государство. Всегда относимся к территории как к устоявшемуся. Однако в историческом измерении европейские страны часто меняли границы. Уже сегодня из-за оккупации Крыма и Донбасса фактически контролируем меньшую территорию, чем в 1991 году. Не исключено, что РФ захватит другие наши земли.

Над чем прежде всего стоит работать, чтобы ускорить становление Украины?

- Надо развивать культурную, историческую, языковую национальную идентичность. Без этого нет необходимости строить независимую Украину. Можем просто завершить войну и стать частью РФ. Ведь без идентичности между украинцами и россиянами нет разницы. Русскоязычная Украина близка к современной РФ.

Второй вопрос - работа над восстановлением территориальной целостности страны и окончанием войны. Третье - экономические и социальные реформы. Следует создать условия для роста. Эти реформы могут привести к временному падению жизненного уровня населения. Нуждаемся в политиках, которые смогли бы пожертвовать рейтингом ради изменений. Без этого Украина всегда будет на задворках мировой экономики.

Какие шансы мы потеряли?

- Их много. Но потеряли не безвозвратно. В 1991-м имели дело с советским населением. Оно не представляло, как строить государство, не боролось за независимость. Украинская независимость не является результатом реальных политических достижений граждан. Этот исторический шанс - следствие распада империи.

Настоящие государственные усилия начались только после Майдана 2013-2014 годов. После победы Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" эти движения поставили на паузу. Построение государственности восстановится после неизбежного политического и социального кризиса. Президентство Зеленского сделает нам прививки от популизма.

 

Какую роль для построения независимой Украины сыграли Революция достоинства и агрессия России?

- Если бы агрессии не было, Революция была бы одним из рядовых восстаний украинцев. Не привела бы к социальным и политическим переменам. Но после Майдана у Кремля не выдержали нервы, и мы увидели истинное отношение к Украине. Это стало шансом на построение государственности.

Что сейчас является самой большой угрозой для Украины?

- Сами украинцы. Для части народа идентичность не имеет ценности по сравнению с благополучием. Это тормозит развитие Украины. Каждое голосование за популистов отдаляет возможность образования действительно независимой, суверенной, успешной страны. Сегодняшние 40-летние потеряли шанс увидеть такую страну. Возможно, удастся 10-летним. Зависит от того, как будут голосовать их родители.

Какие изменения за годы независимости претерпела власть, политическая культура?

- Украина остается типичным постсоветским политическим образованием. Наши граждане до сих пор заражены патернализмом (отношения государства и общества, как отца и детей, когда оно обеспечивает потребности, но диктует поведение. - ГПУ). Чтобы изменить это, надо провести радикальные экономические реформы. Тогда в Украине образуется класс собственников, которым есть что терять. Сегодня большинство населения ничем не владеет. Такие люди не могут строить государство. Им нечего защищать. Без экономических изменений останемся страной третьего мира с бедным и безответственным населением.

Насколько мы вырвались из зоны влияния России?

- В политическом смысле - достаточно сильно. Однако большая часть граждан до сих пор находятся под влиянием РФ. Это показали результаты последних выборов. Если бы Крым и Донбасс не были оккупированы и имели возможность голосовать, сохранилось бы традиционное деление населения Украины. Половина ориентируется на цивилизованный мир, другая - на Россию. Часть тех, кто выбрал проевропейский вектор, сделали это только потому, что там лучше живется. Они не разделяют западные ценности. Это - проблема. Имеем дело с этими людьми. Надо доказывать, что ценности - главное. Именно они приводят к хорошей жизни. Надо убеждать пророссийскую часть населения. Пытаться вырвать их из объятий "русского мира". Возможно, придется признать, что пророссийские и проукраинские граждане неспособны строить общее государство. Тогда территория Украины уменьшится.

Надо трезво смотреть на будущее. Успокаивающие разговоры политиков о единой стране не имеют смысла, если люди не разделяют общих ценностей. Это мешает государству двигаться вперед. Если не определимся - всегда будем буферной зоной между РФ и миром. В таком случае Украина обречена на поражение.

В чем наибольший потенциал нашего государства?

- Должны стать обычной европейской страной, которая даст возможность населению быть украинцами. Это единственная задача государства Украина. Такую же функцию выполняют Франция, Германия, Польша и другие страны. Благосостояние, экономика - это производные.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Независимую Украину начали приобретать пять лет назад». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 29470
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 29232
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 27073
&quot;Выглядишь, как свинья&quot; - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
"Выглядишь, как свинья" - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера
4
 Просмотров: 24042
&quot;Копия мама&quot;: дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
4
 Просмотров: 14625
Комментарии
Макрон и Трамп хотят вернуть Россию в "Большую семерку"
Макрон и Трамп хотят вернуть Россию в "Большую семерку" Просмотров: 54
"Новые" быстро становятся "старыми"
"Новые" быстро становятся "старыми" Просмотров: 18
Кремль разрабатывает оружие на краденых технологиях
Кремль разрабатывает оружие на краденых технологиях 1 Просмотров: 360
Наша цивилизация готова опять пережить концлагеря
Наша цивилизация готова опять пережить концлагеря Просмотров: 54
"Россияне планировали масштабные боевые действия"
"Россияне планировали масштабные боевые действия" Просмотров: 117
Больше всего комментируют
9
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
8
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
3
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
Голосов: 1586
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua