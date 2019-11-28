Не верьте Путину. Россия обязательно обманет

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили премию им. Андрея Сахарова за свободу мысли в Европарламенте 26 ноября. Он стал ее лауреатом в прошлом году, когда был в российской тюрьме.

Премию им. Сахарова Европарламент с 1988-го ежегодно присуждает тем, кто защищает права и свободы человека.

— Андрей Сахаров, Нельсон Мандела, Вацлав Гавел. Я никогда не мог представить, что мое имя будут ставить в один ряд с такими людьми. Это большая честь и ответственность, — говорит 43-летний Олег Сенцов во время церемонии вручения. — Я воспринимаю эту премию не как личную награду, а как знак, которым отмечены все украинские политзаключенные, которые были в российских тюрьмах и которые до сих пор там. Наши пленники, которые находятся на Донбассе в руках сепаратистов. Активисты, которые борются за Украину. Военные, которые воюют за нашу независимость, или уже положили свои головы.

Сейчас много разговоров о примирении с Россией, какие-то переговоры. Я не верю Владимиру Путину. Призываю вас не верить ему. Россия Путина обязательно обманет. Они не хотят мира на Донбассе, в Украине. Они хотят видеть ее на коленях. Влиять на мировую политику силой. Мы этого не допустим. Боролись и боремся за свободу до конца.

В Евросоюзе сейчас происходит много внутренних споров: как развиваться, реформироваться. Нам бы ваши проблемы. У нас труднее. В Украине — старая коррупционная система до сих пор не изменена. Против нас — военная агрессия. Каждую неделю гибнут наши военные. Но Украина едва ли не самый большой еврооптимист в мире. Для нас нет иного пути развития, другого выхода. Это вопрос выживания страны.

Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о 13 тысяч погибших в Украине. Сотни наших ребят, которые до сих пор находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас. О крымских татарах, которых могут в этот момент арестовывать. Помните о тех парнях, которые просто сейчас в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и вашу свободу.