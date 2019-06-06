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пятница, 07 июня 2019 06:26

Нам предлагают простить России все преступления

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Отношения между Украиной и Россией надо начать с чистого листа. Не успела это озвучить в Госдуме РФ Валентина Матвиенко, как чуть ли не дословно в стенах Верховной Рады повторила Юлия Тимошенко.

Идея неплохая. Но что такое "чистый лист"? Отменить все решения РФ об аннексии Крыма, забрать оттуда войска и восстановить юрисдикцию Украины над полуостровом. Вывести войска РФ из Донбасса, разоружить созданные там формирования. Лишить российского гражданства крымчан и дончан, которые приобрели его после марта 2014 года. Освободить всех военнопленных и политзаключенных — граждан Украины. Вернуть дома и имущество беженцам. Отменить санкции РФ против Украины.

С такого чистого листа можно начинать переговоры о размере выплаты Россией компенсации материального ущерба, нанесенного Украине за пять лет агрессии. После этого можно рассматривать все остальное — наказания или амнистии российских военных преступников, гарантии неповторения агрессии в будущем и т.п.

Если Госдума подразумевает такой чистый лист — поздравим соседей с долгожданным прозрением и готовимся к шагам навстречу. Но, кажется, нам предлагают простить все ненаказанные преступления и легализовать их последствия. "Чистый лист по-братски" означает, что мы признаем "законной" оккупацию Крыма, примиряемся с ней и не требуем восстановления справедливости и наказания виновных. То же самое с Донбассом — делаем вид, что поверили в "восстание шахтеров" вместо "ихтамнетов". Прощаем этим "шахтерам" все преступления и зверства. Переворачиваем лист вместе со всеми, кто погиб в борьбе за независимость. Принимаем оккупированные территории в свои объятия как "автономии", а бандитов, которые убивали и пытали всех, кто сопротивлялся "русскому миру", превращаем в легитимную местную власть. Нам предлагают перелистнуть пять лет борьбы нашего общества против империи с самой многочисленной в Европе армией. Перелистнуть все наши надежды стать успешной европейской страной.

Но это наши листы, и нам писать на них историю.

Евгений ДИКИЙ, директор Национального антарктического научного центра, ветеран российско-украинской войны

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Голосов: 1277
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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