Нам предлагают простить России все преступления

Отношения между Украиной и Россией надо начать с чистого листа. Не успела это озвучить в Госдуме РФ Валентина Матвиенко, как чуть ли не дословно в стенах Верховной Рады повторила Юлия Тимошенко.

Идея неплохая. Но что такое "чистый лист"? Отменить все решения РФ об аннексии Крыма, забрать оттуда войска и восстановить юрисдикцию Украины над полуостровом. Вывести войска РФ из Донбасса, разоружить созданные там формирования. Лишить российского гражданства крымчан и дончан, которые приобрели его после марта 2014 года. Освободить всех военнопленных и политзаключенных — граждан Украины. Вернуть дома и имущество беженцам. Отменить санкции РФ против Украины.

С такого чистого листа можно начинать переговоры о размере выплаты Россией компенсации материального ущерба, нанесенного Украине за пять лет агрессии. После этого можно рассматривать все остальное — наказания или амнистии российских военных преступников, гарантии неповторения агрессии в будущем и т.п.

Если Госдума подразумевает такой чистый лист — поздравим соседей с долгожданным прозрением и готовимся к шагам навстречу. Но, кажется, нам предлагают простить все ненаказанные преступления и легализовать их последствия. "Чистый лист по-братски" означает, что мы признаем "законной" оккупацию Крыма, примиряемся с ней и не требуем восстановления справедливости и наказания виновных. То же самое с Донбассом — делаем вид, что поверили в "восстание шахтеров" вместо "ихтамнетов". Прощаем этим "шахтерам" все преступления и зверства. Переворачиваем лист вместе со всеми, кто погиб в борьбе за независимость. Принимаем оккупированные территории в свои объятия как "автономии", а бандитов, которые убивали и пытали всех, кто сопротивлялся "русскому миру", превращаем в легитимную местную власть. Нам предлагают перелистнуть пять лет борьбы нашего общества против империи с самой многочисленной в Европе армией. Перелистнуть все наши надежды стать успешной европейской страной.

Но это наши листы, и нам писать на них историю.

Евгений ДИКИЙ, директор Национального антарктического научного центра, ветеран российско-украинской войны