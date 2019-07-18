Доходы российского Газпрома от продажи газа упали на 40% с начала года. В январе-марте получил $14 млрд (362 млрд грн. - ГПУ), в апреле-июне $9 млрд (232 млрд грн. - ГПУ). Выручка наименьшая за последние два года, по данным Центрального банка России.

Когда в Европу больше газа впихнуть не удается, Москва вспоминает об Украине. Во времена Виктора Януковича Нафтогаз закупал топлива на $14 млрд ежегодно. Это из наших карманов. Четвертый год российский монополист получает ноль от Украины.

Пророссийские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук не по собственной инициативе ездят в Россию с "миротворческими" предложениями. Проверенных мальчиков по вызову Кремль использует для подписания нового контракта на поставку газа. Параллельно работает с Офисом президента Владимира Зеленского. Технология отработана с 2008 года на разводе Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко.

С украинского рынка $14 млрд уже не возьмут. Максимум - $3 млрд (77 млрд грн. - ГПУ). Но на безрыбье и рак - рыба. Газпрому нужно заинтересовать новую власть. Если вернется на украинский рынок, быстро заставит его расти, увеличив объемы поставок.

Нам нужно пройти зиму без российского газа. Дальше Газпром сам придет и предложит.