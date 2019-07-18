- Во время выборов общество всегда ожидает слишком много, - говорит политолог Петр Олещук, 35 лет. - Украинцы разочаровались в предыдущей власти. Надеются, что новая сможет изменить их жизнь к лучшему.

60% украинцев верят в успех реформ. 59% - готовы ради этого терпеть материальные трудности. Об этом свидетельствует опрос фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова. 34% не верят в реформы, но 23% из них - все же имеют определенную надежду. И только 11% уверены в отрицательном результате.

Впервые показатель веры в перемены так высок. В 2015 году 30% украинцев были уверены, что реформы будут удачные. А 62% - думали иначе. В прошлом году 35% украинцев верили в успех, а 60% - нет.

Возросло количество граждан, готовых жертвовать комфортом ради реформ. В 2018-ом терпеть, сколько надо, были согласны 9%. А сейчас их 19%. Не более, чем на год, затянуть пояса соглашались 24% украинцев. А сейчас - 40%. В два раза уменьшилось количество тех, кто вообще не согласен уступать своим интересом. В прошлом году их было 62%, сейчас - 31%.

- Общество надеется, что президент и его партия "Слуга народа" сделают то, что не выполнила предыдущая власть, - говорит Петр Олещук. - Запрос на реформы остался без ответа, потому усилился.

Но команде Зеленского стоит быть осторожными. Высокий кредит доверия может обернуться огромным разочарованием. Должны ответить на запрос абсолютного большинства общества и начать ощутимые для людей реформы.

- На Зеленского избиратели возлагают большие надежды. Это - всеукраинская эйфория, - объясняет директор "Демократических инициатив" Ирина Бекешкина. - Хорошо, когда общество поддерживает изменения, которые инициирует власть. Тогда у реформ больше шансов быть успешными. Но если надежды не оправдаются, общество может впасть в тотальную депрессию. Начать необходимые преобразования надо до конца года, чтобы люди увидели первые результаты.

Новой власти стоит сосредоточиться на борьбе с коррупцией. Важен социальный блок: медицинская и пенсионная реформы. Украинцам необходимы изменения в правоохранительной системе, люстрации и усилении армии.

Возросло в обществе осознание, что государство должно обеспечить людям равные правила игры в жизни. А дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует. Так считают 61% граждан. В мае 2018-го их было 45%. Существенно меньше украинцев сегодня разделяют мнение, что государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым - 29%. В прошлом году было 44%. Меньше полагаются на государственное обеспечение избиратели "Голоса", больше всего - партий "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".