На выборах не будет наблюдателей ПАСЕ

"Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора. Они станут агентами гибридной войны Путина. Любое влияние РФ на украинские выборы — недопустимо", — написал в "Фейсбук" председатель Верховной Рады 48-летний Андрей Парубий 2 июля.

Он отменил приглашение для представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы быть наблюдателями за досрочными выборами в Украине 21 июля. Соответствующее письмо направил президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. 25 июня организация приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ней. Поддержали 116 депутатов, 52 проголосовали против и 15 — воздержались. Право голоса России ограничили в 2014-ом с аннексией Крыма и началом войны на Донбассе.

— ПАСЕ вернула россиян и этим уничтожила свою политическую легитимность, — говорит директор Международного института демократии Сергей Таран, 49 лет. — Мы не знаем убеждений отдельных членов ПАСЕ. Из последних решений видим — там есть много тех, кто поддерживает российскую имперскую политику. За объективностью украинских выборов не могут следить те, кто признает аннексию нашей территории и войну против нас нормальным явлением.